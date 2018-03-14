Güncelleme: 09:45, 14 Mart 2018 Çarşamba

Libya açıklarında 119 göçmen kurtarıldı



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Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Deniz Kuvvetleri, ülkenin batı sahili açıklarında 119 kaçak göçmenin kurtarıldığını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, ülkenin batı sahili açıklarında 119 kaçak göçmenin kurtarıldığını duyurdu. Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Aralarında Mısır, Senegal ve diğer Afrika ülkelerinden 11 kadın, 2 çocuğun da olduğu 119 yasa dışı göçmen kurtarıldı." ifadesine yer verildi. Açıklamada, insani ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin önce Trablus Deniz Üssü'ne, daha sonra ise "Tacura Sığınma Merkezi"ne gönderildiği kaydedildi. Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

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