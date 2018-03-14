Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 13.00 ile 19.00 saatleri arasında Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde gök gürültülü sağanak yağış vekuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri ile sel, taşkın ve dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Trabzon Havalimanı acil iniş için uçuşlara kapatıldı. Havalimanından bir süre önce yakıt ikmali yaparak hareket eden ambulans tipi özel uçak, teknik arıza dolayısıyla acil iniş izni istedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3444 terörist etkisiz hale getirildi
Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de bugün kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor
Başbakan Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasına ilişkin, "Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir" dedi.
Gazetemizin emektar ismi Selman Cahit, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Cahit, dün ailesi, sevenleri ve çalışma arkadaşları tarafından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu.
İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li din adamı Brunson hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.
TBMM Başkanvekili Aydın, "Terör örgütlerine karşı hepimizin ortak ve samimi duruş sergilemesi gerekiyor. FETÖ'nün Fransa'da da yapılanması var. Fransa'nın bunların faaliyetlerini yakından takip etmeleri ve ciddi tedbir almaları gerekmektedir." dedi.
Sivas POMEM'de yaklaşık 5 aylık eğitimlerini tamamlayarak diploma alan Afgan kadın polisler, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu.
Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde meydana gelen patlama sonucu 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı
Emniyet teşkilatında amir ve müdürlerin bir üst rütbeye terfisine imkan sağlayacak sınavlar için takvimi belli oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münbiç için kritik tarihin 19 Mart olduğunu açıkladı
Bilirkişilikte, aralarında iş sağlığı ve güvenliği, yangın, gümrük ve dış ticaret, sigorta, arkeoloji, yangın ile nitelikli hesaplamalar konularının bulunduğu yeni uzmanlık alanları belirlendi
Başbakan Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılacak.
Duvar Arkası Radar "DAR", güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu
İlim Yayma Vakfı 47. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.