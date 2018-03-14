Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:27, 14 Mart 2018 Çarşamba
Hava Durumu
10:11, 14 Mart 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı

Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de bugün kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 13.00 ile 19.00 saatleri arasında Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde gök gürültülü sağanak yağış vekuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri ile sel, taşkın ve dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.



İlgili Konular meteoroloji Meteoroloji'den uyarı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Hava Durumu Haberleri
Trabzon Havaalanı'nda alarm
Trabzon Havaalanı'nda alarm

Trabzon Havalimanı acil iniş için uçuşlara kapatıldı. Havalimanından bir süre önce yakıt ikmali yaparak hareket eden ambulans tipi özel uçak, teknik arıza dolayısıyla acil iniş izni istedi.
Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 400'ü aştı
Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 400'ü aştı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3444 terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı

Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de bugün kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor
Yıldırım'dan görevden alınan Tillerson için değerlendirme
Yıldırım'dan görevden alınan Tillerson için değerlendirme

Başbakan Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasına ilişkin, "Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir" dedi.
Yeni Şafak emektarı Selman Cahit hayatını kaybetti
Yeni Şafak emektarı Selman Cahit hayatını kaybetti

Gazetemizin emektar ismi Selman Cahit, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Cahit, dün ailesi, sevenleri ve çalışma arkadaşları tarafından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu.
ABD'li papaz hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemi
ABD'li papaz hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemi

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li din adamı Brunson hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.
Fransa parlamento heyeti TBMM'de
Fransa parlamento heyeti TBMM'de

TBMM Başkanvekili Aydın, "Terör örgütlerine karşı hepimizin ortak ve samimi duruş sergilemesi gerekiyor. FETÖ'nün Fransa'da da yapılanması var. Fransa'nın bunların faaliyetlerini yakından takip etmeleri ve ciddi tedbir almaları gerekmektedir." dedi.
Sivas'ta eğitilen Afgan kadın polisler mezun oldu
Sivas'ta eğitilen Afgan kadın polisler mezun oldu

Sivas POMEM'de yaklaşık 5 aylık eğitimlerini tamamlayarak diploma alan Afgan kadın polisler, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu.
Diyarbakır'da patlama 2 şehit
Diyarbakır'da patlama: 2 şehit

Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde meydana gelen patlama sonucu 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı
Emniyet'te terfi sınavı takvimi belirlendi
Emniyet'te terfi sınavı takvimi belirlendi

Emniyet teşkilatında amir ve müdürlerin bir üst rütbeye terfisine imkan sağlayacak sınavlar için takvimi belli oldu
Münbiç için kritik tarih belli oldu
Münbiç için kritik tarih belli oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münbiç için kritik tarihin 19 Mart olduğunu açıkladı
Bilirkişilikte yeni uzmanlık alanları oluşturuldu
Bilirkişilikte yeni uzmanlık alanları oluşturuldu

Bilirkişilikte, aralarında iş sağlığı ve güvenliği, yangın, gümrük ve dış ticaret, sigorta, arkeoloji, yangın ile nitelikli hesaplamalar konularının bulunduğu yeni uzmanlık alanları belirlendi
Başbakan Yıldırım Azerbaycan yolcusu
Başbakan Yıldırım Azerbaycan yolcusu

Başbakan Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılacak.
Duvar Arkası Radar' güvenlik güçlerinin kullanımında
'Duvar Arkası Radar' güvenlik güçlerinin kullanımında

Duvar Arkası Radar "DAR", güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu
İlim Yayma Vakfı 47 Olağan Genel Kurulu yapıldı
İlim Yayma Vakfı 47. Olağan Genel Kurulu yapıldı

İlim Yayma Vakfı 47. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Haberler

Meteoroloji'den 12 il için şiddetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 12 il için şiddetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den yurt genelinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 5 bölge için rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 5 bölge için rüzgar ve fırtına uyarısı

Marmara'da havalar ısınıyor
Marmara'da havalar ısınıyor

İstanbul'da beklenen kar kapıya dayandı
İstanbul'da beklenen kar kapıya dayandı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 