10:11, 14 Mart 2018 Çarşamba

Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı





Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de bugün kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 13.00 ile 19.00 saatleri arasında Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde gök gürültülü sağanak yağış vekuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi. Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri ile sel, taşkın ve dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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