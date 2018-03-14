Meksika her geçen yıl daha fazla sallanıyor

Meksika'da geçen yıl 26 bin 123 sarsıntı meydana geldi.
Meksika Ulusal Sismoloji Servisine (UNAM) göre, ülkede son 10 yılda kayda geçen sismik hareketler yüzde bin 610 artış gösterdi.
Ülkede 2007'de, 35'inin büyüklüğü 5'ten fazla, bin 528 deprem meydana geldi. Bu rakam 2017'de, 26 bin 123'e yükseldi.
Geçen yıl, 21 bin 451'i 3-3,9 büyüklüğünde, 4 bin 55'i 4-4,9, 105'i 5-5,9 ve 5'i de 6-8,9 büyüklüğünde 26 bin 123 deprem kaydedildi.
Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde 7 Eylül 2017'de, 8,2 büyüklüğünde 96 kişinin öldüğü deprem, son 30 yılın en büyük depremi olarak kayda geçmişti.
Meksika'nın Michoacan eyaletinde, 19 Eylül 1985'te meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde, resmi verilere göre 3 bin 192 kişinin öldüğü kayda geçmiş ancak bazı sivil toplum kuruluşları bu rakamın 20 binin üzerinde olduğunu ifade etmişti.
Felaketten 32 yıl sonra 19 Eylül 2017'de, başkent Meksiko'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde de yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmiş ve birçok kişi de depremden etkilenmişti. Sarsıntı, 19 Eylül 1985'teki depremin yıl dönümünde yapılan tatbikat sırasında yaşanmıştı.
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Meksika'da, 2007'de, 35'inin büyüklüğü 5'ten fazla, bin 528 deprem meydana gelirken, bu rakam 2017'de, 26 bin 123'e yükseldi.
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