11:09, 14 Mart 2018 Çarşamba

İbadi'den Cumhurbaşkanı Masum'a bütçe tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Cumhurbaşkanı Fuat Masum'un, Irak meclisi tarafından onaylanan 2018 bütçe tasarısını "anayasaya aykırı noktalar bulunduğu" gerekçesiyle reddetmesine tepki gösterdi.

İbadi, Başbakanlık Twitter hesabından yapılan paylaşımda meclis tarafından oylanan ülkenin bütçesini kimsenin reddetme hakkının olmadığını ifade etti.

İbadi, bütçe tasarısının Cumhurbaşkanlığınca uygulamaya geçirilmesi için çalışmaya devam edeceklerine belirtti.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edilen 2018 bütçe tasarısının, hukuki ve mali açıdan anayasaya aykırı noktalar bulunduğu için tekrar gözden geçirilmesi amacıyla reddedildiği belirtilmişti.

Kürtlerin Irak merkezi hükümetinde en önemli temsilcisi olarak kabul edilen Cumhurbaşkanı Masum'un, bütçe tasarısını reddetmesinde, Kürtlerin yaptığı itirazların etkili olduğu belirtiliyor.

Irak meclisi, 3 Mart'ta Kürt siyasi partilerin boykot ettiği oturumda 2018 bütçe tasarısını onaylamıştı.

ERBİL İLE BAĞDAT ARASINDAKİ BÜTÇE KRİZİ

"Kemer sıkma" önlemlerini içeren bütçede, Erbil'in payı önceki yılların aksine yüzde 12,6'ya düşürülmüştü.

Irak'ta önceki yıllarda bütçeler özellikle Bağdat ile Erbil arasında yapılan siyasi ittifaklara göre şekilleniyordu. Söz konusu ittifaklar sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), bütçeden yüzde 17 gibi önemli bir pay alıyordu.