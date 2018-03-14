İbadi'den Cumhurbaşkanı Masum'a bütçe tepkisi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Cumhurbaşkanı Fuat Masum'un, Irak meclisi tarafından onaylanan 2018 bütçe tasarısını "anayasaya aykırı noktalar bulunduğu" gerekçesiyle reddetmesine tepki gösterdi.
İbadi, Başbakanlık Twitter hesabından yapılan paylaşımda meclis tarafından oylanan ülkenin bütçesini kimsenin reddetme hakkının olmadığını ifade etti.
İbadi, bütçe tasarısının Cumhurbaşkanlığınca uygulamaya geçirilmesi için çalışmaya devam edeceklerine belirtti.
Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edilen 2018 bütçe tasarısının, hukuki ve mali açıdan anayasaya aykırı noktalar bulunduğu için tekrar gözden geçirilmesi amacıyla reddedildiği belirtilmişti.
Kürtlerin Irak merkezi hükümetinde en önemli temsilcisi olarak kabul edilen Cumhurbaşkanı Masum'un, bütçe tasarısını reddetmesinde, Kürtlerin yaptığı itirazların etkili olduğu belirtiliyor.
Irak meclisi, 3 Mart'ta Kürt siyasi partilerin boykot ettiği oturumda 2018 bütçe tasarısını onaylamıştı.
"Kemer sıkma" önlemlerini içeren bütçede, Erbil'in payı önceki yılların aksine yüzde 12,6'ya düşürülmüştü.
Irak'ta önceki yıllarda bütçeler özellikle Bağdat ile Erbil arasında yapılan siyasi ittifaklara göre şekilleniyordu. Söz konusu ittifaklar sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), bütçeden yüzde 17 gibi önemli bir pay alıyordu.
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Cumhurbaşkanı Masum'un, Irak meclisi tarafından onaylanan 2018 bütçe tasarısını "anayasaya aykırı noktalar bulunduğu" gerekçesiyle reddetmesine Irak Başbakanı İbadi'den tepki geldi
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