Güncelleme: 12:01, 14 Mart 2018 Çarşamba

Trabzon Havalimanı'nda panik

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Arızalanan ambulans uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, havalimanından yakıt ikmali yaparak hareket eden ambulans uçak teknik arıza dolayısıyla bir süre sonra acil iniş izni istedi.

İnmesi planlanan diğer uçakların başka havalimanlarına yönlendirildiği ve gerekli önlemlerin alındığı havalimanına acil iniş sırasında herhangi bir sorun yaşanmadı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uçağın alandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra teknik arıza bildiriminde bulunduğunu söyledi.

"Özel bir ambulans uçak teknik bir arazı nedeniyle acil iniş izni istedi. Uçakta bir hasta 4 mürettebat var. Uçak İngiltere'ye gidiyordu." diyen Yavuz, uçağın yakıtını azalttıktan sonra alana indiğini ve hastanın durumunun iyi olduğunu belirtti.

UÇUŞLER NORMALE DÖNDÜ

Trabzon Havalimanı'nda, arızalanan ambulans uçağın acil iniş yapmasının ardından uçuşlar normale döndü.

Havalimanından yakıt ikmali yaparak hareket ettikten bir süre sonra teknik arıza nedeniyle acil iniş izni isteyen ambulans uçağın güvenli inişi gerçekleştirildi.

Acil iniş için bir süre kapatılan havalimanında uçuşlar yeniden normal seyrine döndü.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yabancı menşeli özel ambulans uçağının, Katar'ın başkenti Doha'dan İngiltere'ye hasta nakli sırasında yakıt ikmali için indiği Trabzon Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle iniş izni istediği belirtildi.

Açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve uçağın havalimanına inişinin güvenli şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi.