Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:31, 14 Mart 2018 Çarşamba
Ortadoğu
12:24, 14 Mart 2018 Çarşamba

  • Paylaş
İran'da sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi
İran'da sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Iğdır Valisi Ünlü'nün başkanlığındaki Türkiye heyeti Maku şehrinde Albay Şirzad Hacızadeh başkanlığındaki İran heyeti ile bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti sınır illeri arasındaki "Sınır Güvenlik Toplantısı", İran'ın Maku şehrinde gerçekleştirildi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığındaki Türkiye heyeti, Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacızadeh başkanlığındaki İran heyeti ile Maku Fermandarlığı Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Yapılan toplantıda Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki sınır güvenliği ve kaçakçılık konuları ele alındı.

Toplantıda, iki ülkenin müşterek sınır güvenliği hakkında konuşan Iğdır Valisi Ünlü, "Ülkelerimiz arasında mevcut bulunan iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin başta güvenlik olmak üzere, ticari, kültürel ve sosyal alanlar gibi her türlü alanda karşılıklı olarak devam edeceğine olan inancım tamdır. Ülkelerimizde 21 Mart 2018 tarihinde kutlanan Nevruz Bayramı ve 1397 hicri yeni yılın İran İslam Cumhuriyeti devleti ve milletine bereketli ve mutlu bir yıl olmasını diliyor, heyet üyelerinize, değerli Maku şehri halkına sağlık ve esenlikler diliyorum." dedi.

PKK terör örgütünün Türkiye-İran sınırında gerçekleştirdiği saldırılara da değinen Ünlü, "Ülkenizden topraklarımıza bölücü terör örgütü mensuplarının geçişlerinin önlenmesi maksadıyla hudut hattında karşılıklı iş birliği, bilgi paylaşımı ve eş zamanlı operasyonların gerekliliğinin önemini belirtiyorum. Bu vesile ile iki ülke arasındaki mevcut güvenlik tedbirleri ve terörle mücadelenin artarak devamını diliyor, sizlere ve değerli heyet üyelerinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

 



İlgili Konular iran sınır muhafızları
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
AB'ye Schengen vizesi almak kolaylaşıyor
AB'ye Schengen vizesi almak kolaylaşıyor

AB Komisyonu'nun kabul ettiği önergeye göre vize için başvuru sonuçları hızlanırken, erken vize başvurusu da yapılabilecek. Schengen bölgesi ülkeleri deniz ve kara sınırlarında turist vizesi verebilecek. Ancak bu vize sadece başvurulan ülke sınırlarında geçerli olacak ve kalış süresi 7 günü geçemeyecek.
Kazakistan'da Tebliğ Cemaati üyeleri hakim karşısında
Kazakistan'da Tebliğ Cemaati üyeleri hakim karşısında

Kazakistan'da yasaklı Tebliğ cemaatine üye oldukları suçlamasıyla üç kişinin mahkemesi pazartesi günü başladı
İngiltere deki Müslümanlardan provokasyon uyarısı
İngiltere’deki Müslümanlardan provokasyon uyarısı

Britanya Müslüman Birliği Başkanı Tikriti'den, İngiltere’de bazı aşırı sağcı grupların halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran “Bir Müslüman'ı cezalandır” mektubuyla başlayan provokasyonları için Müslümanlara uyarı geldi
Türkiye düşmanı ABD'nin yeni Dışişleri Dakanı Pompeo'nun dünya görüşü
Türkiye düşmanı ABD'nin yeni Dışişleri Dakanı Pompeo'nun dünya görüşü

Amerika'da Cumhuriyetçi Parti içinden yetişme muhafazakar kongre üyesi Pompei Türkiye düşmanlığının yanı sıra işkence yanlısı olma özellikleri ile de tanınıyor
Kazakistan ve Özbekistan'dan Aral için ortak proje
Kazakistan ve Özbekistan'dan Aral için ortak proje

Kazakistan ve Özbekistan hükümetleri birlikte Aral Denizini kurtarma projesini başlatacak
Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 10 yıl hapis cezası
Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 10 yıl hapis cezası

Kazakistan’da eski Ulusal Ekonomi Bakanı Kuandık Bişimbayev, 10 yıl hapse mahkum edildi.
İran'ın reformcu belediye başkanı Necefi'den istifa
İran'ın reformcu belediye başkanı Necefi'den istifa

İran'da reformcu kimliğiyle öne çıkan Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi istifa etti
Yemen'in Sokotra Adası'na uçuşlar yeniden başladı
Yemen'in Sokotra Adası'na uçuşlar yeniden başladı

Yemen Hava Yolları, yaklaşık üç yıl önce durdurduğu Sokotra Adası uçuşlarını yeniden başlattı
Fransa Ekonomi Bakanı Google ve Apple'a dava açacak
Fransa Ekonomi Bakanı Google ve Apple'a dava açacak

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, pazardaki konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Google ve Apple'a dava açacağını açıkladı
Batı Afrika'daki 3 ülkede 'Lassa sıtması' alarmı
Batı Afrika'daki 3 ülkede 'Lassa sıtması' alarmı

Nijerya, Gana ve Liberya'da yayılan Lassa sıtması nedeniyle, son 3 ayda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
İran'da sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi
İran'da sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Iğdır Valisi Ünlü'nün başkanlığındaki Türkiye heyeti Maku şehrinde Albay Şirzad Hacızadeh başkanlığındaki İran heyeti ile bir araya geldi
Angela Merkel 4'üncü kez başbakan seçildi
Angela Merkel, 4'üncü kez başbakan seçildi

Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada Hristiyan Demokratik Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, yeniden başbakan seçildi.
ABD'de cami bombalayan 4 kişiye tutuklama
ABD'de cami bombalayan 4 kişiye tutuklama

ABD'de Minnesota Eyalet Savcılığı geçen yıl ağustos ayında bir camiye bombalı saldırı düzenleyen 4 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
İbadi'den Cumhurbaşkanı Masum'a bütçe tepkisi
İbadi'den Cumhurbaşkanı Masum'a bütçe tepkisi

Cumhurbaşkanı Masum'un, Irak meclisi tarafından onaylanan 2018 bütçe tasarısını "anayasaya aykırı noktalar bulunduğu" gerekçesiyle reddetmesine Irak Başbakanı İbadi'den tepki geldi
Beyaz Saray'daki 'Gazze' toplantısına Filistin boykotu
Beyaz Saray'daki 'Gazze' toplantısına Filistin boykotu

Beyaz Saray'da düzenlenen ve aralarında İsrail ile Körfez ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin katıldığı "Gazze'deki insani kriz" konulu toplantı, Filistin yönetimi tarafından boykot edildi
Suriye'deki çatışmalarda 5 İranlı milis öldürüldü
Suriye'deki çatışmalarda 5 İranlı milis öldürüldü

Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup 5 milisin öldürüldüğü belirtildi

Haberler

İranlı sınır muhafızları serbest bırakıldı
İranlı sınır muhafızları serbest bırakıldı

Kaçırılan İran sınır muhafızlarının durumu iyi
Kaçırılan İran sınır muhafızlarının durumu iyi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 