İran'da sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti sınır illeri arasındaki "Sınır Güvenlik Toplantısı", İran'ın Maku şehrinde gerçekleştirildi.
Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığındaki Türkiye heyeti, Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacızadeh başkanlığındaki İran heyeti ile Maku Fermandarlığı Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.
Yapılan toplantıda Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki sınır güvenliği ve kaçakçılık konuları ele alındı.
Toplantıda, iki ülkenin müşterek sınır güvenliği hakkında konuşan Iğdır Valisi Ünlü, "Ülkelerimiz arasında mevcut bulunan iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin başta güvenlik olmak üzere, ticari, kültürel ve sosyal alanlar gibi her türlü alanda karşılıklı olarak devam edeceğine olan inancım tamdır. Ülkelerimizde 21 Mart 2018 tarihinde kutlanan Nevruz Bayramı ve 1397 hicri yeni yılın İran İslam Cumhuriyeti devleti ve milletine bereketli ve mutlu bir yıl olmasını diliyor, heyet üyelerinize, değerli Maku şehri halkına sağlık ve esenlikler diliyorum." dedi.
PKK terör örgütünün Türkiye-İran sınırında gerçekleştirdiği saldırılara da değinen Ünlü, "Ülkenizden topraklarımıza bölücü terör örgütü mensuplarının geçişlerinin önlenmesi maksadıyla hudut hattında karşılıklı iş birliği, bilgi paylaşımı ve eş zamanlı operasyonların gerekliliğinin önemini belirtiyorum. Bu vesile ile iki ülke arasındaki mevcut güvenlik tedbirleri ve terörle mücadelenin artarak devamını diliyor, sizlere ve değerli heyet üyelerinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
AB Komisyonu'nun kabul ettiği önergeye göre vize için başvuru sonuçları hızlanırken, erken vize başvurusu da yapılabilecek. Schengen bölgesi ülkeleri deniz ve kara sınırlarında turist vizesi verebilecek. Ancak bu vize sadece başvurulan ülke sınırlarında geçerli olacak ve kalış süresi 7 günü geçemeyecek.
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