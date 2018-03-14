12:31, 14 Mart 2018 Çarşamba

Batı Afrika'daki 3 ülkede 'Lassa sıtması' alarmı





Nijerya, Gana ve Liberya'da yayılan Lassa sıtması nedeniyle, son 3 ayda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana ve Liberya'da yayılan Lassa sıtması, son 3 ayda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hastalık fare dışkısı, tükürüğü ya da kanıyla temas sonucu bulaşabiliyor ve insandan insana geçebiliyor. Fare dışkısı, tükürüğü ya da kanıyla temas sonucu bulaşabilen Lassa sıtması, kanamalı ateşe yol açarak insanların hayatlarını kaybetmelerine neden olabiliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.