Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni 'Afrin' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 46. Muhtarlar Toplantısı'nda muhtarlara hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hani 'şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulamıyor' derler ya, bizi işte bu duruma düşürmek istediler. Hamdolsun, biz şeytanı da taşladık tavafımızı da yaptık." dedi.
Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Temenni ederim ki akşama kadar inşallah Afrin tamamen düşmüş olur." diye konuştu.
Zeytin Dalı Harekatı'nda her türlü hassasiyetin gözetildiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bakın şu anda önce siviller arabalara bindirilerek özel bir koridordan Afrin'den çıkarılıyor. Bunlar öyle alçak, öyle katil ki benim Mehmedim, o yavrum, yere atılan Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırırken el yapımı bomba ile şehit ediliyor. Bunlar imansız, bunlar kafir."
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"34 yıllık terörle mücadelemizi şöyle hakkıyla ifade edebilecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Geçen arkadaşlarıma onu söyledim, şu anda Fırat Kalkanı, Afrin biz bununla ilgili adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama oraya belki tırmanamazlar, yetişemezler, hiç olmazsa bir mehter marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Temenni ederim ki akşama kadar inşallah Afrin tamamen düşmüş olur." dedi. Erdoğan, "34 yıllık terörle mücadelemizi şöyle hakkıyla ifade edebilecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok." sözleriyle yeni marş önerisinde de bulundu
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