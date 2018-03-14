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Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 6. Toplantısı'nda bir araya gelerek görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugünkü görüşme Türkiye'de yapılacak üçlü Soçi Zirvesi ve Astana'da yapılacak toplantı öncesinde önem arz ediyor." dedi.

Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) alt birimi olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 6. Toplantısı'na katıldı.

Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konukevi'nde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 3 Nisan'da Türkiye'de gerçekleştirilecek ÜDİK toplantısının verimli geçmesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi.

Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akımı'na ilişkin çalışmaların başarılı şekilde ilerlediğini belirten Lavrov, ayrıca ekonomik alanda son derece olumlu iş birliklerinin olduğunu ifade etti.

Lavrov, bölgesel konulara da işaret ederek başta Suriye olmak üzere Ortadoğu, Kafkasya, Ukrayna, Orta Asya gibi uluslararası platformlardaki birçok mesele hakkında fikir alışverişinde bulunmayı amaçladıklarını anlattı.

Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran'ın yürüttüğü Astana görüşmeleri ve ayrıca Soçi'de yapılan toplantının ülkede siyasi çözüme katkıda bulunduğunu hatırlatan Lavrov, mevkidaşı ile söz konusu çözümün nasıl gerçekleştirileceği konusunu da görüşeceklerinin altını çizdi.

Lavrov, "Dolayısıyla gündemimiz son derece verimli ve zengin olacak." diye konuştu.

Çavuşoğlu da toplantı vesilesiyle Moskova'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke liderlerinin, ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve bölgesel konulardaki iş birliğinin güçlendirilmesi için ortak irade gösterdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, kendilerinin de bu doğrultuda birlikte çalışacaklarını söyledi.

Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akımı gibi tarihi öneme sahip projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Çavuşoğlu, ekonomik ilişkilerin de her alanda geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, 3 Nisan'da Türkiye'de yapılacak ÜDİK toplantısının hazırlıklarını da ele alacaklarını kaydederek "Bugünkü görüşme Türkiye'de yapılacak üçlü Soçi Zirvesi ve Astana'da yapılacak toplantı öncesinde önem arz ediyor." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Cenevre'deki süreç devam ederken Astana ve Soçi ruhunu da birlikte devam ettireceklerinin belirtti.

İki ülke arasındaki son ÜDİK Toplantısı geçen yıl 11 Mart'ta Rusya’nın başkenti Moskova'da düzenlenmişti.

İki dışişleri bakanı, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında soruları yanıtlayacak.



İlgili Konular Çavuşoğlu Lavrov rusya Türkiye
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