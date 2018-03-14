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Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak ABD açıklaması
Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak ABD açıklaması

Çavuşoğlu ile basın toplantısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Suriye'de ABD'nin askeri üs kurma teşebbüsünde olduğunu biliyorum. Eminim ki ülkenin parçalanmasına yol açmak istiyorlar ve bunun için çeşitli yöntemlere başvuruyorlar. Çeşitli provokasyonlar hazırlanıyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "19'unda Washington'da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için bu ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) Toplantısı kapsamında Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gözlemci olduğunu ve orada neler olup bittiğini zaten gördüğünü belirten Çavuşoğlu, "Fakat Astana formatında ABD ile bir mekanizmamız yok. Münbiç ve YPG'nin kontrol ettiği yerlerin istikrara kavuşturulması ve YPG'nin buralardan ayrılmasıyla ilgili bir anlayış var bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD ile Türkiye arasında çalışma grubu oluşturulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu çalışma grubunun toplantısının geçen hafta yapıldığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, "19'unda Washington'da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için bu ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz." diye konuştu.

Burada bir uygulama olabilirse Fırat'ın doğusundaki bölgelerin de istikrara kavuşturulması için adımlar atılabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Ama önce Münbiç'te ABD'nin ne kadar samimi olduğunu ve sözünü ne kadar tutacağını görmemiz lazım. Çünkü daha önce verilen çok sayıda sözler oldu. Bu sözler tutulmadı tam tersine YPG/PKK terör örgütüne silahlar verildi." değerlendirmesini yaptı.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da ABD'nin Suriye'de üs kurduğu yönündeki haberlere ilişkin, "Suriye'de ABD'nin askeri üs kurma teşebbüsünde olduğunu biliyorum. Eminim ki ülkenin parçalanmasına yol açmak istiyorlar ve bunun için çeşitli yöntemlere başvuruyorlar. Çeşitli provokasyonlar hazırlanıyor." dedi.

Lavrov, sürekli Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu iddia eden Washington'ın, bunu sözlerle değil, eylemlerle kanıtlaması gerektiğinin altını çizdi.



İlgili Konular Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lavrov
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