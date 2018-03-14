13:49, 14 Mart 2018 Çarşamba

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 10 yıl hapis cezası





Kazakistan’da eski Ulusal Ekonomi Bakanı Kuandık Bişimbayev, 10 yıl hapse mahkum edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazinform haber ajansı, Astana Bölgeler Arası Mahkemesinin, yolsuzlukla suçlanan Bişimbayev’e 10 yıl hapis cezası verdiğini duyurdu. Mahkeme, ayrıca Bişimbayev’in devlet nişanının geri alınmasına ve 60 bin dolar gelirine el konulmasına da karar verdi. 2016'da ulusal ekonomi bakanı olarak görev yapan Bişimbayev, geçen yıl ocak ayında yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına almıştı.

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