13:54, 14 Mart 2018 Çarşamba

Kazakistan ve Özbekistan'dan Aral için ortak proje

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan ve Kazakistan hükümetleri tarafından planlanan çevre koruma projelerinden en önemlisi Aral Denizi'ni yeniden su ile doldurmak.

Bu amaçla iki ülkenin bilim adamları, beş yıllık özel bir program geliştirdiler ve uluslararası uzmanlara da bu programa katılmaları çağrısında bulundular.

Ozodlik radyosunun haberine göre, konu ile ilgili açıklama Özbekistan Milletvekili Oral Otaniezova ve Kazakistan’ın Özbekistan Büyükelçisi Yerik Utembaev’lerden geldi.

15 Mart'ta Astana'da yapılacak Orta Asya liderleri toplantısında Aral Denizi'nin kurtarılması ve çevresini koruma konuları da gündeme gelecek.

50 yıl önce dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral Denizi'nin kuruması Orta Asya'nın ekolojik durumunu ciddi biçimde etkiledi.

Bu arada, Aral Denizi'nin Kazak kısmının yeniden inşasının olumlu neticeler vermeye başladığı belirtildi.



