Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:30, 14 Mart 2018 Çarşamba
Amerika
13:58, 14 Mart 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Türkiye düşmanı ABD'nin yeni Dışişleri Dakanı Pompeo'nun dünya görüşü
Türkiye düşmanı ABD'nin yeni Dışişleri Dakanı Pompeo'nun dünya görüşü

Amerika'da Cumhuriyetçi Parti içinden yetişme muhafazakar kongre üyesi Pompei Türkiye düşmanlığının yanı sıra işkence yanlısı olma özellikleri ile de tanınıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanıyken ABD Başkanı Trump tarafından Dışişleri Bakanlığına atanan Mike Pompeo, Trump ile benzer dünya görüşlerini paylaşan muhafazakar bir isim olarak biliniyor.

Cumhuriyetçi Parti içerisindeki muhafazakar Çay Partisi hareketinden gelen eski kongre üyesi Pompeo, boğulma hissi veren su işkencesine desteği ve kürtaj karşıtı görüşleri ile gündeme gelmişti.

Mike Pompeo'nun Temsilciler Meclisi'ndeki kişisel sayfasında yer alan bilgilere dayandırdığı haberine göre eski CIA Başkanı, Berlin Duvarı yıkılmadan önce Demir Perde'nin devriyesinden sorumlu birlikte görev yaptı.

"TÜRKİYE TOTALİTER İSLAMCI DİKTATÖRLÜK"

İran ile yapılan nükleer anlaşmaya karşı çıkan Pompeo, 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü Twitter'da Türkiye'yi "totaliter İslamcı diktatörlük" olarak tanımlamıştı.

"Erdoğan hükümetinin anca İran yönetimi kadar demokratik olduğu" ifadelerini de kullanan Pompeo daha sonra bu Tweet'ini silmiş ve Twitter hesabını da kapatmıştı.

BBC'de derlenen habere göre Mike Pompeo'nun 2013 yılında da "İslamcı teröristleri sert bir şekilde eleştirmeyen Müslüman din adamlarının terör saldırılarında suç ortağı olduklarına" yönelik sözleri, Demokratlar ve Müslüman lobi kuruluşları tarafından kınanmıştı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Guantanamo Üssü'nü kapatma planına da karşı çıkan Pompeo, 2013'te cezaevini ziyarettikten sonra, açlık grevinde olan mahkumlar hakkında "Bana pek çoğu kilo almış gibi geldi" demişti.

İnsan hakları kuruluşları ABD Senatosu'na, Pompeo'nun CIA Başkanlığı'nı onaylamama çağrısı yapmıştı. Pompeo, devlete dair gizli belgeleri gazetecilere sızdıran eski Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) çalışanı Edward Snowden'ın "idam edilmesi gereken bir vatan haini" olduğunu düşünüyor.

Trump'ın başkanlık seçimindeki rakibi Demokrat aday Hillary Clinton'a yönelik eleştirileriyle bilinen Pompeo, Clinton'ı 11 Eylül 2012'de Libya'nın Bengazi kentinde ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırının "üzerini örtmekle" suçlamıştı.

PETROL SAHALARINA MALZEME ŞİRKETİ VAR

Pompeo, Kongre üyeliği öncesi petrol sahalarına malzeme sağlayan bir firmayı yönetiyordu ve karbon salımını azaltmaya çalışan ABD Çevre Koruma Ajansı'nı da eleştiriyordu.

ABD'de CIA Başanlığı için geleneksel olarak partiler dışı bir isim seçiliyor. Mike Pompeo'nun adaylığı, Cumhuriyetçi bir kongre üyesi olması nedeniyle tartışma yaratmıştı.

Mike Pompeo, Senato'da Kongre üyelerinin sorularını yanıtlarken, Rusya'nın ABD'de Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin istihbarat bulgularının "akla yatkın" olduğunu söylemişti.



İlgili Konular cıa başkanı pompeo
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
AB'ye Schengen vizesi almak kolaylaşıyor
AB'ye Schengen vizesi almak kolaylaşıyor

AB Komisyonu'nun kabul ettiği önergeye göre vize için başvuru sonuçları hızlanırken, erken vize başvurusu da yapılabilecek. Schengen bölgesi ülkeleri deniz ve kara sınırlarında turist vizesi verebilecek. Ancak bu vize sadece başvurulan ülke sınırlarında geçerli olacak ve kalış süresi 7 günü geçemeyecek.
Kazakistan'da Tebliğ Cemaati üyeleri hakim karşısında
Kazakistan'da Tebliğ Cemaati üyeleri hakim karşısında

Kazakistan'da yasaklı Tebliğ cemaatine üye oldukları suçlamasıyla üç kişinin mahkemesi pazartesi günü başladı
İngiltere deki Müslümanlardan provokasyon uyarısı
İngiltere’deki Müslümanlardan provokasyon uyarısı

Britanya Müslüman Birliği Başkanı Tikriti'den, İngiltere’de bazı aşırı sağcı grupların halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran “Bir Müslüman'ı cezalandır” mektubuyla başlayan provokasyonları için Müslümanlara uyarı geldi
Türkiye düşmanı ABD'nin yeni Dışişleri Dakanı Pompeo'nun dünya görüşü
Türkiye düşmanı ABD'nin yeni Dışişleri Dakanı Pompeo'nun dünya görüşü

Amerika'da Cumhuriyetçi Parti içinden yetişme muhafazakar kongre üyesi Pompei Türkiye düşmanlığının yanı sıra işkence yanlısı olma özellikleri ile de tanınıyor
Kazakistan ve Özbekistan'dan Aral için ortak proje
Kazakistan ve Özbekistan'dan Aral için ortak proje

Kazakistan ve Özbekistan hükümetleri birlikte Aral Denizini kurtarma projesini başlatacak
Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 10 yıl hapis cezası
Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 10 yıl hapis cezası

Kazakistan’da eski Ulusal Ekonomi Bakanı Kuandık Bişimbayev, 10 yıl hapse mahkum edildi.
İran'ın reformcu belediye başkanı Necefi'den istifa
İran'ın reformcu belediye başkanı Necefi'den istifa

İran'da reformcu kimliğiyle öne çıkan Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi istifa etti
Yemen'in Sokotra Adası'na uçuşlar yeniden başladı
Yemen'in Sokotra Adası'na uçuşlar yeniden başladı

Yemen Hava Yolları, yaklaşık üç yıl önce durdurduğu Sokotra Adası uçuşlarını yeniden başlattı
Fransa Ekonomi Bakanı Google ve Apple'a dava açacak
Fransa Ekonomi Bakanı Google ve Apple'a dava açacak

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, pazardaki konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Google ve Apple'a dava açacağını açıkladı
Batı Afrika'daki 3 ülkede 'Lassa sıtması' alarmı
Batı Afrika'daki 3 ülkede 'Lassa sıtması' alarmı

Nijerya, Gana ve Liberya'da yayılan Lassa sıtması nedeniyle, son 3 ayda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
İran'da sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi
İran'da sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Iğdır Valisi Ünlü'nün başkanlığındaki Türkiye heyeti Maku şehrinde Albay Şirzad Hacızadeh başkanlığındaki İran heyeti ile bir araya geldi
Angela Merkel 4'üncü kez başbakan seçildi
Angela Merkel, 4'üncü kez başbakan seçildi

Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada Hristiyan Demokratik Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, yeniden başbakan seçildi.
ABD'de cami bombalayan 4 kişiye tutuklama
ABD'de cami bombalayan 4 kişiye tutuklama

ABD'de Minnesota Eyalet Savcılığı geçen yıl ağustos ayında bir camiye bombalı saldırı düzenleyen 4 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
İbadi'den Cumhurbaşkanı Masum'a bütçe tepkisi
İbadi'den Cumhurbaşkanı Masum'a bütçe tepkisi

Cumhurbaşkanı Masum'un, Irak meclisi tarafından onaylanan 2018 bütçe tasarısını "anayasaya aykırı noktalar bulunduğu" gerekçesiyle reddetmesine Irak Başbakanı İbadi'den tepki geldi
Beyaz Saray'daki 'Gazze' toplantısına Filistin boykotu
Beyaz Saray'daki 'Gazze' toplantısına Filistin boykotu

Beyaz Saray'da düzenlenen ve aralarında İsrail ile Körfez ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin katıldığı "Gazze'deki insani kriz" konulu toplantı, Filistin yönetimi tarafından boykot edildi
Suriye'deki çatışmalarda 5 İranlı milis öldürüldü
Suriye'deki çatışmalarda 5 İranlı milis öldürüldü

Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup 5 milisin öldürüldüğü belirtildi

Haberler

CIA Başkanı'ndan Filistin'e gizli ziyaret
CIA Başkanı'ndan Filistin'e gizli ziyaret

Başbakan Yıldırım, CIA Başkanı Pompeo ile görüştü
Başbakan Yıldırım CIA Başkanı Pompeo ile görüştü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 