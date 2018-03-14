14:32, 14 Mart 2018 Çarşamba

İran'daki jet kazasında ölen 10 kişinin cenazesi Türkiye'de





Başaran Holding'e ait özel uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi, İstanbul'a getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi, askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı'na getirildi. İran’dan kalkan askeri nakliye uçağı, Diyarbakır’daki yakıt ikmalinin ardından İstanbul'a hareket etti. Cenazeleri taşıyan uçak, 12.20'de Atatürk Havalimanı’na indi. Uçaktan alınan cenazeler, havalimanındaki işlemler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla otopsi ve kimlik tespiti için Yenibosna'daki İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İstanbul'a getirilen cenazelerin Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet ve Eda Uslu'ya ait olduğu, pilot Beril Gebeş'in cenazesi ile ilgili işlemlerin ise İran'da sürdüğü kaydedildi. Kaza sonrası İran'a giden ailelerin de sabah Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a döndüğü ve cenaze işlemlerini takip ettiği öğrenildi.

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