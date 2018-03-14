Güncelleme: 14:33, 14 Mart 2018 Çarşamba

İngiltere’deki Müslümanlardan provokasyon uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Britanya Müslüman Birliği Başkanı Enes el-Tikriti, İngiltere’de bazı aşırı sağcı grupların halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran “Bir Müslüman'ı cezalandır” mektubuyla başlayan provokasyonlara karşı Müslümanları uyardı.

Tikriti, İngiltere’de çeşitli kentlerindeki adreslere hafta sonunda gönderilen ve Müslümanlara karşı sözlü tacizden, cami bombalamaya kadar bir dizi saldırıya teşvik eden mektubu değerlendirdi.

Söz konusu mektupların, İngiltere'de ve Avrupa genelinde artan İslamofobi'nin gerçekliğini ve ciddiyetini temsil ettiğine dikkati çeken Tikriti, “Bu spesifik mektuplar birkaç çaresiz ve problemli bireyin işi olsa bile mektupların altında yatan gerçekliği görmezden gelmek büyük bir hata olur.” dedi.

Tikriti, mektubun ülkedeki Müslümanlar arasında endişeye yol açtığını belirterek, “Mektupların gönderildiği bölgelerdeki aileler son derece rahatsız, bazıları evden çıkarken korktuklarını dile getiriyor. Bu mektubu, kendi eğilimlerini ortaya koymak ve içerdiği tehditleri hayata geçirmek için açık bir davet olarak görecek bazı ırkçıların olabileceği düşünülüyor.” diye konuştu.

İngiliz polisinin mektubu ciddiye alarak inceleme başlatmasının sevindirici olduğunu ifade eden Tikriti, “Ancak bu, resmi makamların yıllarca İslamofobi'yi bırakın gerçek bir tehdit olarak görmeyi, mevcudiyetini bile reddetmesinin ardından ulaşılan bir nokta.” değerlendirmesini yaptı.

Tikriti, İslamofobi'nin İngiltere’de sadece Müslümanları değil, çeşitli kesimlerinin arasını açarak toplumun genel dokusunu tehdit ettiğine dikkati çekerek, bu tür eylemlere karşı herkesin "en yüksek sesle ve görünür bir şekilde kınama konusunda bir araya gelmesi gerektiğini" vurguladı.

"ŞER EYLEMİ"

İngiltere’deki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını çatısı altında toplayan Britanya Müslüman Konseyi’nin eski başkanlarından Sir Iqbal Sacraine de mektubun toplumda bölünme ve korku yaratmayı amaçladığını söyledi.

İslamofobik mektubu, bir “şer eylemi” olarak niteleyen Sacraine, “Tek amacı toplumlar arasına bölünme ve korku tohumları ekmek ve yıllar içinde inşa ettiğimiz dayanışma ve uyumu sorgulanır hale getirmek.” diye konuştu.

İngiliz hükümetinin “Bir Müslüman'ı cezalandır” mektubuna verdiği ilk tepkiyi öven Sacraine, yine de daha güçlü bir tepkiye ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Hükümetin mektubu sert biçimde kınadığını hatırlatan Sacraine, “Ancak böyle olayların bir daha yaşanmamasını temin için daha güçlü ve kararlı davranılması gerekiyor. Tehdit edilen topluluklara, emniyetlerinin sağlanacağı yönünde güvence vermek gerekli.” değerlendirmesini yaptı.