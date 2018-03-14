14:34, 14 Mart 2018 Çarşamba

Kazakistan'da Tebliğ Cemaati üyeleri hakim karşısında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'ın Karaganda şehrinde 12 Mart'ta 'Tebliğ Cemaati' dini hareketinin üç üyesi ile ilgili bir dava başladığı bildirildi.

Sanıklar 39 yaşındaki Kazbek L., 37 yaşındaki Marat K. ve 36 yaşındaki Taskali N. ülkede yasaklanmış olan aşırılık örgütünü örgütlemekle suçlanıyorlar.

Bu madde uyarınca sanıklar altı bin Tenge asgari ücret para cezasına ya da ıslah işlerine veya altı yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Tebliğ dini örgütü, Astana Şehir Mahkemesi tarafından 2013 Şubat'ında aşırılık yanlısı olarak nitelendirilmiş ve faaliyetleri Kazakistan’da yasaklanmıştı.

Şu anda Kazakistan'da bu örgüte üye olmakla suçlanan onlarca Müslümanlar hapiste bulunuyor. Kazak yetkililer bu cemaatin ana hedefinin 'Hilafeti kurmak' olduğunu öne sürüyor.

Batılı ülkeler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Kazakistan hükümetini ülkede dini özgürlüğü kısıtladıkları için eleştiriyor.