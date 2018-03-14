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Japonya'dan Türkiye'deki yerel projelere hibe
Japonya'dan Türkiye'deki yerel projelere hibe

Türkiye genelinde Japonya’nın hibe vereceği 5 yerel projenin imzası atıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yerel Projelere Hibe Programı (GGP) kapsamında Japonya'nın Türkiye’de destek sağlayacağı 5 proje için imza töreni düzenlendi.

Yerel düzeyde fayda getirecek küçük ölçekli projelere destek vermek amacıyla faaliyet gösteren Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) tarafından 2018 yılında gerçekleştirilmek üzere kabul gören 5 projenin hibeleri törenle verildi.

Ankara'nın Japonya Büyükelçiliği resmi konutunda gerçekleşen törende Büyükelçi Akio Miyajima ile Samsun Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, Amasya Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Kastamonu Çatalzeytin Belediye Başkanı Musa İhsan Uğuz, Mersin Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut ve Adıyaman Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Ahmet Gazi Kaya arasında projeler için hibe anlaşması imzalandı.

AK Parti'den İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, Samsun milletvekilleri Hasan Basri Kurt ve Orhan Kırcalı, Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ile CHP'den İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Mersin milletvekilleri Durmuş Fikri Sağlar, Hüseyin Çamak ve Serdal Kuyucuoğlu da törende bulundu.

Miyajima, imza töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projelerle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini temenni ettiğini belirterek, "Japonya ve Türkiye birbirine coğrafi olarak uzaktır ama kalpleri hep birdir. Bu programı sağlık, kadın, eğitim ve afet yönetimi olarak 4 ana alanda uyguluyoruz. Gerçekleşen projelerin belediye ve köylerde yaşayan insanların hayatlarına katkı sağlamasını diliyorum." diye konuştu.

18 YILDA 43 PROJE, 3 MİLYON DOLAR HİBE

GGP kapsamında, Kastamonu'da Engelli Çocuklar için Rehabilitasyon Merkezi, Amasya'da Afete Müdahale Ekipmanı Temini, Mersin'de Gezici Sağlık Aracı, Samsun ve Adıyaman'da Kadın Mesleki Eğitim Merkezi olmak üzere 5 proje için yaklaşık 387 bin ABD doları hibe verildi.

ODA programı sayesinde, 1989 yılından günümüze kadar 142 ülke ve bölgede her yıl toplamda yaklaşık 9 milyar Japon Yeni değerinde yardım gerçekleştiriliyor.

Büyükelçilikten verilen bilgiye göre, 2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Japonya Hükümeti Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokole istinaden, temel sağlık, kadın, temel eğitim konuları ağırlıklı olmak üzere, bugüne dek Türkiye genelinde 43 projeye yaklaşık 3 milyon 193 bin ABD doları değerinde hibe verildi.



İlgili Konular japonya türkiye
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