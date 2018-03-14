Diyanet, ilahiyatçı akademisyenlerle bir araya gelecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca 23 Mart Cuma günü Malatya'da düzenlenecek toplantıda, ilahiyat fakültelerinin dekanları ve ilahiyat mezunu rektörler bir araya gelecek.
Alınan bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığının organize ettiği toplantıda, kız çocuklarının eğitimi, çocuk istismarı, küçük yaştaki kız çocuklarının evlendirilmelerinin engellenmesi gibi konu başlıklarında yapılması gerekenlerin ele alınması bekleniyor.
Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılacak.
Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığının ileriki günlerde, ilahiyatçı kadın akademisyenlerle "İslam ve Kadın" başlıklı istişare toplantısı gerçekleştirmesi de öngörülüyor.
9 sivil toplum kuruluşunca yayınlanan ortak açıklamada, "İslam dini üzerinde oynanmaya çalışılan her oyunu bozmak ve menfi algıyı bertaraf etmek amirinden memuruna, erkeğinden kadınına her Müslümanın görevidir. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dinin anlaşılmasıyla ilgili dikkat çektiği ve 28 Şubat'ta da alışık olduğumuz manipülasyonları ifşa ettiği hususlar, bizlerin de hassas olduğu konulardır." ifadeleri kullanıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, ilahiyat fakültelerinin dekanları ve ilahiyat mezunu rektörlerle 23 Mart'ta Malatya'da düzenlenecek olan toplantıda bir araya gelip görüşecek
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