Diyanet, ilahiyatçı akademisyenlerle bir araya gelecek

STK'lardan ortak 'güncelleme' açıklaması

9 sivil toplum kuruluşunca yayınlanan ortak açıklamada, "İslam dini üzerinde oynanmaya çalışılan her oyunu bozmak ve menfi algıyı bertaraf etmek amirinden memuruna, erkeğinden kadınına her Müslümanın görevidir. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dinin anlaşılmasıyla ilgili dikkat çektiği ve 28 Şubat'ta da alışık olduğumuz manipülasyonları ifşa ettiği hususlar, bizlerin de hassas olduğu konulardır." ifadeleri kullanıldı.