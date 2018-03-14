Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman Kazakistan’da

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Tacikistan'ın bölgedeki önemli ortakları olduğunu belirterek, geçen yıl iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 800 milyon dolar civarında olduğunu söyledi.
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, resmi ziyaret için geldiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı.
Baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren iki lider, ülkeleri arasında çeşitli alanlardaki iş birliği olanaklarını ele aldı.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Rahman’a "Parasat Devlet Nişanı" takdim etti.
Görüşmelerin ardından iki ülke cumhurbaşkanları, göç, din ve diğer alanlarda iş birliği anlaşmaları ve memorandumlar imzaladı.
Nazarbayev, daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin tüm alanlarda birbirini desteklediklerini belirterek, "Davetim üzerine büyük heyetle gelen eski dostum İmamali Rahman'ı selamlıyorum. Tacikistan bölgedeki önemli ortağımız." dedi.
Kazakistan'ın, Tacikistan'ın büyük ihracat ortağı olduğuna dikkati çeken Nazarbayev, Tacikistan'ın da kendileri için önemli ticari ortak durumunda bulunduğunu dile getirdi.
Geçen yıl iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 800 milyon dolar civarında olduğunu aktaran Nazarbayev, bu rakamın bir yıl içinde yüzde 30 arttığını söyledi.
Nazarbayev, iki ülke arasındaki ticaret hacmini milyar dolarlara çıkarma potansiyelinin olduğunu kaydederek, "Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan arasında ciddi görüşmeler yapılması sonucu kapalı demir ve kara yolları açıldı. Bizim için büyük elverişli imkanlar sağlanıyor." dedi.
Kazakistan ile Tacikistan arasında iş konseyinin kurulması ve iş forumunun yapılması konularını tartıştıklarını söyleyen Nazarbayev, Astana-Duşanbe uçak seferlerinin açılmasını da görüştüklerini bildirdi.
Nazarbayev, 70 milyon kişinin hayatının bölgedeki su kaynaklarına bağlı olduğunu ifade ederek, "Karşılıklı yarar sağlayacak iş birliği konularının müzakere yoluyla çözülmesi halklarımız için önem taşıyor." şeklinde konuştu.
Bu yıl Uluslararası Aral Fonu'nun dönem başkanı Türkmenistan'ın ağustos ayında toplantı düzenlemek istediğini aktaran Nazarbayev, "Hepimiz orada bir araya geleceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Rahman, görüşmelerde, bölgenin su kaynaklarının rasyonel kullanılmasında etkileşimin önemli olduğuna dikkat çekildiğini söyleyerek, "Tacikistan, bu alanda yapılan uluslararası yükümlülüklere ve anlaşmalara bağlı kaldığını onaylıyor. Su kaynakları ilişkilerinin tüm yönlerinde bölge ülkeleri arasında yapıcı ve sıkı iş birliğini destekliyoruz." diye konuştu.
Afganistan sorununda bölgelerin ortak pozisyona sahip olduklarına işaret eden Rahman, Afganistan'da barış ve istikrarın kurulması yönünde iş birliği yapacaklarını yinelediklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Rahman, ziyaretinde yapılan anlaşmalar çerçevesinde, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı göç hizmetlerinde kayıt yaptırmadan 30 gün, kayıtlı olarak da 90 gün kalabileceklerini söyledi.
Kazakistan'ın başarılarından gurur duyduğunu dile getiren Rahman, "Kazakistan, bağımsızlık sürecinde sosyal ekonomik kalkınmada ve halkın refahının artırılmasında büyük atılım yaptı. Tüm bu başarılara 26 yıl birlikte çalıştığımız eski arkadaşımın (Nazarbayev) katkısı büyük." dedi.
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Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, resmi ziyaret için geldiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı
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