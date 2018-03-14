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17:33, 14 Mart 2018 Çarşamba

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Vucic'den "Kosova" değerlendirmesi
Vucic'den

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell ile görüşen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "(Kosova meselesi) Uzlaşmayı kabul edebiliriz ancak halkımızı ve devletimizi aşağılayacak çözümleri değil" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova meselesine ilişkin, "Uzlaşmayı kabul edebiliriz ancak halkımızı ve devletimizi aşağılayacak çözümleri değil." ifadelerini kullandı.

Vucic, başkent Belgrad'da temaslarda bulunan ABD Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'i kabul etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ABD ile Sırbistan'ın Kosova meselesindeki tutumunun farklı olduğuna dikkati çeken Vucic, "Mitchell, Sırbistan tarafını dinledi, belki anlamıştır da." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği yolundaki en büyük engelin Kosova meselesi olduğunun altını çizen Vucic, Kosova meselesinde uzlaşabileceklerini ancak Sırp halkını ve devletini aşağılayacak çözümleri kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Vucic, 2013 yılında Brüksel'de imzalanan ve Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini öngören anlaşmadaki tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini savunarak Kosova'nın ise bu anlaşmayı uygulamayacağına "neredeyse emin" olduğunu söyledi.

Kosova tarafının anlaşmadaki "Sırp Belediyeler Birliği kurulması" hükmünü hala yerine getirmediğini hatırlatan Vucic, "AB ile ABD bunu biliyor." dedi.

Gerçekleştirdikleri görüşmenin önemine vurgu yapan Vucic, Sırbistan'ın ABD ile daha iyi ilişkiler kurmak istediğini belirtti.

Mitchell de AB arabuluculuğundaki Kosova-Sırbistan diyalog sürecini desteklediklerini ifade ederek ABD'nin çözüm istediğini ancak bölgenin istikrar ve güvenliğini tehdit edecek çözümlere de karşı olduğunu aktardı.

Balkan ülkelerini geçmişe bağlı tutan meselelerin bulunduğuna işaret eden Mitchell, Kosova meselesi de dahil olmak üzere bölgedeki tüm sorunların çözümü için mücadele etmenin tam zamanı olduğunu vurguladı.

Sırbistan ile ABD ortaklığının eskilere dayandığını anımsatan Mitchell, ABD'ye göç eden Sırp kökenlilerin beraberinde götürdüğü kültürle ABD kültürünü zenginleştirdiğini sözlerine ekledi.

Mitchell, Belgrad'daki temasları kapsamında Başbakan Ana Brnabic'le de görüştü.



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