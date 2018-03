Güncelleme: 17:34, 14 Mart 2018 Çarşamba

STK'lardan ortak 'güncelleme' açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca yayımlanan ortak açıklamada, "İslam dini üzerinde oynanmaya çalışılan her oyunu bozmak ve menfi algıyı bertaraf etmek amirinden memuruna, erkeğinden kadınına her Müslümanın görevidir. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dinin anlaşılmasıyla ilgili dikkat çektiği ve 28 Şubat'ta da alışık olduğumuz manipülasyonları ifşa ettiği hususlar, bizlerin de hassas olduğu konulardır." denildi.

Açıklamada, son günlerde Türkiye'de kadın ve çocukların ağır bir saldırı altında olduğuna yönelik haberler üzerinden siyasi ve dini zafiyet algısı oluşturmaya yönelik bir toplum mühendisliği faaliyetinin yürütüldüğüne şahit olunduğu belirtildi.

İslam’ın gerek hükümleri, gerekse kusur sahibi müminler üzerinden "tenkit ve tahfif edilmesi meselesinin" yeni bir durum olmadığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bu haksız ve maksatlı tutum son zamanlarda sistematik şekilde artmıştır. Faillerinin meçhul olmadığı bu ahlaksızca algı, elbette ki İslam dininin mükemmelliğine bir halel getiremeyecektir. Her bir ayeti ve sahih her sünneti hayat rehberi olan bir dine mensup olan Müslümanlar da anlayışları ve yaşayışlarıyla söz konusu algıya meydan vermemelidir. İslam dini üzerinde oynanmaya çalışılan her oyunu bozmak ve menfi algıyı bertaraf etmek amirinden memuruna, erkeğinden kadınına her Müslümanın görevidir. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, dinin anlaşılmasıyla ilgili dikkat çektiği ve 28 Şubat’ta da alışık olduğumuz manipülasyonları ifşa ettiği hususlar, bizlerin de hassas olduğu konulardır. İslâm’ın herhangi bir anlayışının tahrif edilmesinin ve halk nazarında yara almasının engellenmesi; kurum olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve üniversitelerin ilahiyat fakültelerinin öncelikli görevidir. Yine halkın teveccühüne mazhar olmuş sağduyu sahibi alimlerimiz ve kanaat önderlerimiz de dinimiz hakkında oluşturulmaya çalışılan bu maksatlı algıyı ortadan kaldıracak şekilde İslam'ı, Kuran ve sahih hadisler eşliğinde asrın idrakine sunmalıdır."

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değinilen açıklamada, "Ülke olarak önemli badirelerden geçtiğimiz ve Mehmetçiğimizin Afrin’de cesurca mücadele verdiği bir dönemde; bizler milli birliğimizi muhafaza ve manevi değerlerimizi ihya edecek nesiller yetiştirmeyi kendisine gaye edinen sivil toplum kuruluşları olarak, sorumluluk sahibi bütün kişi, kurum ve çevreleri aklıselim etrafında toplanmaya, uyanık olmaya ve kardeşliğimizi muhafaza etmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya Ensar Vakfı, ÖNDER, KADEM, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, TİMAV, MEHİR Vakfı, TÜRGEV ve TÜGVA imza koyarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.