17:42, 14 Mart 2018 Çarşamba

Yunanistan'da haciz protestosuna polisten sert müdahale





Atina'da, bankalara geri ödenmeyen kredi borçları sebebiyle gerçekleştirilen hacizlere karşı düzenlenen protestoda, polis göstericilere sert müdahalede bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yunanistan'ın başkenti Atina'da, bankalara geri ödenmeyen kredi borçları sebebiyle gerçekleştirilen hacizlere karşı düzenlenen protestoda, polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Bazı göstericiler gözaltına alındı.

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