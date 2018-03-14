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Macaristan'dan Mogherini'ye 'eleştiri' tepkisi
Macaristan'dan Mogherini'ye 'eleştiri' tepkisi
Foto: Mogherini

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Mogherini'nin, BM'de başlayan küresel göç konulu toplantıda, Macar hükümetinin karşı çıkması nedeniyle AB'nin ortak duruş sergileyemediği şeklindeki açıklamasını eleştiride bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Macar hükümetine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

Szijjarto, Macar kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, Mogherini'nin, BM'de başlayan küresel göç konulu toplantıda, Macar hükümetinin karşı çıkması nedeniyle AB'nin ortak duruş sergileyemediği şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

Macaristan'ın sadece göçün tehlikeli ve durdurulması gereken bir süreç olduğu yönündeki görüşü destekleyeceğini dile getiren Szijjarto, Mogherini'nin aşırı derecede göçmen taraftarı bir siyasetçi olduğunu savundu. 

Szijjarto, Avrupa'da göçmenlerin düzenlediği saldırılarda 330 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ederek, ülkelerine kimin gireceği ve kimle yaşamak istedikleri konusunda kararı sadece Macar halkının verilebileceğini söyledi. Peter Szijjarto, Macaristan'da ülkede gelecek ay düzenlenecek parlamento seçimlerinin bu açıdan önemli olduğunu söyledi. 

Sığınmacı krizi konusunda sert tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, BM'nin sığınmacı krizinin çözümü için hazırladığı taslağın Macaristan'ın çıkarlarına ters olduğunu savunarak, ülke genelinde kampanya başlatmıştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, taslağın Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un ''planı'' ile birebir benzerlik gösterdiğini ileri sürerek, ''BM'nin göç taslağı sanki Soros planından kopyalanmış. Göç taslağının açıklanmasından sonra hükümet bu doküman ile ilgilenecek. Görüşmelerden çekilip çekilmeme kararını daha sonra verecek.'' diye konuşmuştu.

MACARİSTAN'IN SIĞINMACILARA KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLER

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor. 



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