Mısır seçimleri için yurt dışında 'propaganda yasağı' başladı

Mısır, cumhurbaşkanlığı seçim sürecine girdi. Yurt dışındaki oy verme işlemleri için "propaganda yasağı" başladı.

Mısır Milli Seçim Kurulu tarafından düzenlenip denetlenen seçim sürecinde, bugünden itibaren yurt dışında konferans, toplantı, broşür dağıtımı ve televizyon programı gibi propaganda içerikli bütün seçim faaliyetleri yasaklandı.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve liberal Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın yarıştığı seçimler için yurt dışında yaşayan Mısır vatandaşları 16, 17 ve 18 Mart'ta oy kullanacak. Mısır'daki seçmenler ise 26, 27 ve 28 Mart tarihlerinde sandık başına gidecek.

MUHALİFLER BOYKOT EDECEK

Seçimleri Sisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Seçimleri boykot edeceklerini daha önce açıklayan muhalif gruplar, Musa'nın göstermelik aday olduğunu iddia ediyor.

Aday olma niyetini açıklayan devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin son başbakanı Ahmed Şefik, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Mısır’a döndükten sonra fikrini değiştirmiş, eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan ise yasalara aykırı davrandığı için gözaltına alınmıştı.