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18:41, 14 Mart 2018 Çarşamba
Afganistan
17:57, 14 Mart 2018 Çarşamba

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TAPI projesini binlerce Afgan asker koruyacak
TAPI projesini binlerce Afgan asker koruyacak

Afganistan İçişleri Bakanlığı binlerce güvenlik görevlisinin TAPI inşaatının güvenliğini korumak üzere görevlendirildiğini duyurdu.

Türkmenistan doğalgazının Afganistan, Pakistan ve Hindistan'a ihracı için oluşturulan TAPI doğalgaz boru hattı projesinin Afganistan ayağı için binlerce asker görevlendirildi.

Türkmenistan doğalgazının Afganistan, Pakistan ve Hindistan'a ihracı için oluşturulan TAPI doğalgaz boru hattı projesinin Afganistan ayağı için binlerce asker görevlendirildi. 

Afganistan İçişleri Bakanlığı binlerce güvenlik görevlisinin TAPI inşaatının güvenliğini korumak üzere görevlendirildiğini duyurdu. Projenin Türkmenistan ayağı tamamlanmıştı. Afganistan ayağı ise ülkenin kuzey batısındaki Herat ili sınırlarında başlayacak.

İçişleri Bakanı Nusret Rahimi: "Binlerce güvenlik görevlisi TAPI projesinin güvenliğini sağlamak için bölgeye sevkedildi." ifadelerini kullandı. Afganistan Maden ve Petrol Bakanı Abdulkadir Mufti ise: "Boru hattı Afganistan'a ulaştı. Biz projenin Afganistan ayağındaki plan ve programının en iyi şekilde uygulanması için teknik çalışmalara devam ediyoruz." dedi. 

Afganistan için TAPI büyük bir önem arz ediyor. Ülke projenin tamamlanmasından itibaren yıllık 400 milyon dolarlık bir gelir elde edecek. TAPI kapsamında Afganistan ilk 10 yıl için 500 milyon metreküp doğalgaz ithal edecek.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı

 



İlgili Konular TAPI doğalgaz hattı projesi Afganistan
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