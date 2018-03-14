18:08, 14 Mart 2018 Çarşamba

Haydar Aliyev Vakfı'ndan, Gagavuz Türklerine hizmet

Haydar Aliyev Vakfı'nın sponsorluğuyla Moldova'ya bağlı özerk Türk cumhuriyeti olan Gagavuz Yeri'nde inşa edilen Kültürel Eğitim Merkezi binasının açılışı, 13 Mart'ta gerçekleştirildi.

Azertac'ın haberine göre, Çadır isimli kentte gerçekleştirilen törene, Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Haydar Aliyev Vakfı temsilcisi Ekber Guliyev iştirak etti.

Vakıf tarafından gerekli tüm imkanlarla donatılacak olan Kültürel Eğitim Merkezi, Çadır şehri ve çevresindeki bölgelerde bulunan Gagavuz (Gök Oğuz) çocuk ve gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve genç yeteneklerin yetiştirilmesini teşvik edecek.

Merkezin inşasının ayrıca, Gagavuz Türklerine sağlanan destekle birlikte Türk Dünyası için önemli bir kazanım olması, Azerbaycan ve Moldova arasındaki dostane ve yakın ilişkilerin bir başka sembolü olması bekleniyor.

Kaynak: QHA