18:24, 14 Mart 2018 Çarşamba

Makedonya ile Çin vizeleri kaldıracak





Makedonya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında karşılıklı olarak vizelerin kalkması için anlaşma imzalanacak.

Makedonya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında karşılıklı olarak vizelerin kalkması için anlaşma imzalanacak. Makedonya Dışişleri Bakanlığının Çin ile vize muafiyeti için anlaşma imzalanması teklifi dünkü bakanlar kurulu toplantısında kabul edildi. Bakanlar Kurulunda ayrıca vizelerin kaldırılmasına yönelik Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelere başlanması için yeşil ışık yakıldı. Kaynak: Yeni Balkan

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