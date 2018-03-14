19:27, 14 Mart 2018 Çarşamba

Zehirlenen Rus ajanı olayı AB Zirvesi'ne taşınıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB), çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlendiği olayı 22 Mart'taki AB Liderler Zirvesi'ne taşımaya hazırlanıyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı açıklamada, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği olay hakkında İngiltere ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

"Skripal olayını gelecek hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi gündemine almaya hazırım." diyen Tusk, saldırının arkasında büyük ihtimalle Moskova'nın olduğuna inandığını söyledi.

Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararına ilişkin ise "Trump'ın sürdürecek gibi gözüktüğü ticaret savaşı riski yerine iş birliği alanlarımızı genişletmeliyiz." çağrısında bulundu.