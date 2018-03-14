Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:24, 14 Mart 2018 Çarşamba
Ortadoğu
20:04, 14 Mart 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Suriye'de hava saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı
Suriye'de hava saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin Madik Kalesi köyüne düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin Hama iline bağlı Madik Kalesi köyüne düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.

Hama Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Ammar Sellüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Hama ilindeki Madik Kalesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırısında 2'si çocuk, 1'i kadın 4 sivil öldü, 5 sivil yaralandı." dedi.

Son 4 günde İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti, 45 sivil de yaralandı.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.



İlgili Konular esed hava saldırısı Suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Başbakan Yıldırım Azerbaycan Başbakanı Rasizade ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Azerbaycan Başbakanı Rasizade ile görüştü

Başbakan Yıldırım'ın Azerbaycan Başbakanı Rasizade ile görüşmesinde, Azerbaycan'ın FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye desteği için teşekkür edildi.
İsrail 'zorla el koymaya' devam ediyor
İsrail 'zorla el koymaya' devam ediyor

İsrail çeşitli bahanelerle Filistinlilere ait arazilere 'zorla el koymaya' devam ediyor.
Suriye'de hava saldırısı 4 ölü 5 yaralı
Suriye'de hava saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin Madik Kalesi köyüne düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.
Sivillerin Afrin'den çıkışını hendeklerle engelliyorlar
Sivillerin Afrin'den çıkışını hendeklerle engelliyorlar

TSK'ya ait İHA'lar, YPG/PKKlı teröristlerin, sivillerin Afrin kent merkezinden çıkmasını hendekle engellediği anları kaydetti. Sivillerin kazı yapan dozere engel olmak ve kenti terk edebilmek için teröristlere kafa tuttuğu görüldü.
Zehirlenen Rus ajanı olayı AB Zirvesi'ne taşınıyor
Zehirlenen Rus ajanı olayı AB Zirvesi'ne taşınıyor

AB Konseyi Başkanı Tusk, "Skripal olayını gelecek hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi gündemine almaya hazırım" açıklamasında bulundu.
Arakanlı Müslümanların geri dönüşüne izin verilmiyor
Arakanlı Müslümanların geri dönüşüne izin verilmiyor

Myanmar hükümeti, Bangladeş hükümetince ülkelerine dönmeleri için ismi verilen 8 binden fazla Arakanlı Müslüman'dan sadece birkaç yüzünün durumunu değerlendiriyor.
Makedonya ile Çin vizeleri kaldıracak
Makedonya ile Çin vizeleri kaldıracak

Makedonya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında karşılıklı olarak vizelerin kalkması için anlaşma imzalanacak.
Haydar Aliyev Vakfı'ndan Gagavuz Türklerine hizmet
Haydar Aliyev Vakfı'ndan, Gagavuz Türklerine hizmet

Haydar Aliyev Vakfı'nın sponsorluğuyla Moldova'ya bağlı özerk Türk cumhuriyeti olan Gagavuz Yeri'nde inşa edilen Kültürel Eğitim Merkezi binasının açılışı gerçekleştirildi.
TAPI projesini binlerce Afgan asker koruyacak
TAPI projesini binlerce Afgan asker koruyacak

Afganistan İçişleri Bakanlığı binlerce güvenlik görevlisinin TAPI inşaatının güvenliğini korumak üzere görevlendirildiğini duyurdu.
Mısır seçimleri için yurt dışında 'propaganda yasağı' başladı
Mısır seçimleri için yurt dışında 'propaganda yasağı' başladı

Mısır'daki cumhurbaşkanlığı seçim süreci ile ilgili yurt dışındaki oy verme işlemleri için "propaganda yasağı"nın başladığı bildirildi
Macaristan'dan Mogherini'ye 'eleştiri' tepkisi
Macaristan'dan Mogherini'ye 'eleştiri' tepkisi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Mogherini'nin, BM'de başlayan küresel göç konulu toplantıda, Macar hükümetinin karşı çıkması nedeniyle AB'nin ortak duruş sergileyemediği şeklindeki açıklamasını eleştiride bulundu
Yunanistan'da haciz protestosuna polisten sert müdahale
Yunanistan'da haciz protestosuna polisten sert müdahale

Atina'da, bankalara geri ödenmeyen kredi borçları sebebiyle gerçekleştirilen hacizlere karşı düzenlenen protestoda, polis göstericilere sert müdahalede bulundu
Türk gemisi Afrika da elektrik üretecek
Türk gemisi Afrika’da elektrik üretecek

Karpowership'in 126 megavat kapasiteye sahip Karadeniz Powership Doğan Bey isimli gemisi, Sierra Leone'de elektrik üretecek.
Vucic'den quot Kosova quot değerlendirmesi
Vucic'den "Kosova" değerlendirmesi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell ile görüşen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "(Kosova meselesi) Uzlaşmayı kabul edebiliriz ancak halkımızı ve devletimizi aşağılayacak çözümleri değil" dedi
Avrupa Parlamentosu'ndan Brexit tasarısı
Avrupa Parlamentosu'ndan Brexit tasarısı

Avrupa Parlamentosu, İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrasında "ortaklık anlaşması" yapılmasını tavsiye etti
Almanya'da aşırı sağcı AfD'li milletvekiline para cezası
Almanya'da aşırı sağcı AfD'li milletvekiline para cezası

Almanya'da gizli oylamada kullandığı oy pusulasının fotoğrafını sosyal medyada paylaşan aşırı sağcı milletvekiline para cezası verildi

Haberler

"Suriye savaşının ardında İsrail var"
quot Suriye savaşının ardında İsrail var quot

Suriye'deki çatışmalarda 5 İranlı milis öldürüldü
Suriye'deki çatışmalarda 5 İranlı milis öldürüldü

CENTCOM Komutanı Votel’den Türkiye açıklaması
CENTCOM Komutanı Votel den Türkiye açıklaması

Kadem'den bin 55 sivil tahliye edildi
Kadem'den bin 55 sivil tahliye edildi

İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü, 15 yaralı
İdlib'e hava saldırısı 5 ölü 15 yaralı

BM'den Suriye'deki çocuk ölümlerine tepki
BM'den Suriye'deki çocuk ölümlerine tepki

"Suriye'de 2014-2017 arasında 2 bin 500 çocuk öldürüldü"
quot Suriye'de 2014-2017 arasında 2 bin 500 çocuk öldürüldü quot

Doğu Guta'daki binlerce hastadan sadece 25'ine tahliye
Doğu Guta'daki binlerce hastadan sadece 25'ine tahliye






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 