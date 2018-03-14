Başbakan Yıldırım, Azerbaycan Başbakanı Rasizade ile görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Başbakan Binali Yıldırım'ın Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade ile görüşmesinde, Azerbaycan'ın FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye desteği için teşekkür edildi.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, dost ve kardeş Azerbaycan'da bulunmaktan duyulan memnuniyet belirtildi.
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünün tebrik edildiği görüşmede, yine bu yıl Kafkas İslam Ordusu'nun 100. yılının idrak edileceği vurgulandı. Azerbaycan'ın FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye desteği için teşekkür edildi.
Azerbaycan Başbakanı Rasizade, Başbakan Yıldırım'ı Azerbaycan'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti vurgulayarak, ilişkilerin her alanda daha da güçlenerek gelişmeye devam edeceğini bildirdi.
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Başbakan Yıldırım'ın Azerbaycan Başbakanı Rasizade ile görüşmesinde, Azerbaycan'ın FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye desteği için teşekkür edildi.
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