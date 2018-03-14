Orgeneral Akar, şehit yakınlarını kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran ve beraberindeki dernek üyeleriyle bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyelerini kabul etti.
Kabulde, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar da yer aldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Uran ve beraberindeki dernek üyelerini kabul etti.
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