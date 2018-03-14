23:43, 14 Mart 2018 Çarşamba

İbadi'den mezhepçilik ve ırkçılık uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, mezhepçilik ve ırkçılığı reddettiklerini belirtirken, yolsuzluğun da "terörizmden daha tehlikeli" olduğunu söyledi.

İbadi, Hristiyanların çoğunlukta olduğu Musul'un Bartılla kasabasında, "Musul Ovası sakinleri arasında birlikte yaşam atmosferine teşvik" adı altında düzenlenen konferansa katılarak bir konuşma yaptı.

Farklı din ve etnik kökenden toplulukların barış içinde bir arada yaşamasının önemini vurgulayan İbadi, Irak'ın geçmişte mezhepçilik ve ırkçılıktan büyük acılar çektiğini, ülkenin bu yüzden iç savaşa sürüklendiğini hatırlattı.

Ülkede tehlike arz eden mezhepçilik ve ırkçılığı reddettiklerinin altını çizen İbadi, Irak üzerinde başka bir tehdit unsuru olarak yolsuzluklar konusuna da değindi.

Irak Başbakanı İbadi, "Yolsuzluk, terörizmden daha tehlikeli, çünkü görülmez bir düşman. Yolsuzluğa, üzerinde daha önce düşünülen planlarla derinden bir darbe vurmak istiyoruz ve bunun sonuçlarını da göreceğiz." diye konuştu.