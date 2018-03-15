Almanya'da Müslümanlar Konseyi Başkanına ölüm tehdidi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD), başkanlarının ölüm tehdidi alması nedeniyle Köln kentindeki merkez bürosunu bir süreliğine kapatma kararı aldığını açıkladı.
Müslümanlara ait derneklerin çatı kuruluşu konumunda olan ZMD Başkanı Aiman Mazyek, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Yeterince korunduğumuzu hissetmiyoruz. Tehdit karşısında çalışanlarımız şoke oldu. Bu tehditleri ciddiye alıyoruz ve artık çalışanlarımızın güvenliğini tam olarak garanti edemiyoruz." dedi.
Önceden de sürekli tehdit ve hakaretler aldıklarına işaret eden Mazyek, ancak bu son olayda çok açık şekilde tehdit edildiklerini ve böyle bir karar aldıklarını belirtti.
Bu sabah konsey bürosuna gelen ve ölüm tehdidi içeren zarfta ayrıca beyaz renkli bir toz bulunduğu bildirildi.
Nazilere ait sembollerin de olduğu mektupta, "Mazyek'in aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine yönelik hakaretlerine son vermemesi durumunda öldürmekle tehdit eden" bir not bulunduğu ifade edildi.
Yapılan incelemede, zarfın içinden çıkan beyaz renkli tozun zararsız olduğu, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.
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Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Mazyek'in ölüm tehdidi alması nedeniyle konsey, Köln'deki merkez bürosunu kapatma kararı aldı.
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