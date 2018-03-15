BMGK, İngiltere'nin talebi üzerine acil toplandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İngiltere, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesiyle ilgili acil toplantıya çağırdığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya'yı ''suikast girişiminde bulunmak ve yasadışı güç kullanarak uluslararası hukuku ihlal etmekle'' suçladı, iddiaları reddeden Rusya İngiltere'ye ortak soruşturma çağrısında bulundu.
BMGK, Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere'nin talebi üzerine acil toplandı.
İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, Rusya'yı Skripal ile kızı Yulia'ya ''suikast girişiminde bulunmak ve yasa dışı güç kullanarak uluslararası hukuku ihlal etmekle'' suçladı.
Rusya'nın ''devlet destekli suikastler yapma, diğer ülkelere müdahale etme, sivillerin hayatlarını gözardı etme geçmişi olduğunu'' belirten Allen, Rusya'nın Suriye'de de kimyasal silah kullanan rejimi ''defalarca koruyup kolladığını'' söyledi.
Rusya'nın ''pervasız eylemlerine'' karşı çıktıklarını ifade eden Allen, BM Güvenlik Konseyi'ne Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olması çağrısı yaptı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de İngiltere'deki sinir gazı kullanımından Rusya'yı sorumlu tutarak, Rusya'nın ''acımasız bir suç işlediğini'' söyledi.
ABD'nin Birleşik Krallık ile ''mutlak dayanışma'' içinde olduğunu ifade eden Haley ''Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalı.'' dedi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Skripal ve kızının zehirlenmesinin arkasında Rusya'nın olduğu iddialarını reddetti.
Nebenzia, İngiltere Başbakanı Theresa May'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektup ve konseyde yapılan açıklamaların Rusya'ya karşı ''sorumsuz ve tehditkar'' ifadeler içerdiğini ve bunun ''kabul edilemeyeceğini'' söyledi.
Nebenzia, ''Londra başkalarını suçlamadan önce kendi topraklarında neler olduğunu anlamalı, çünkü nezaketli insanlar öyle yapar... Bizim bu olayla hiçbir alakamız yok. Biz ortak soruşturmaya hazırız. Hiçbir şeyden korkumuz ve gizlediğimiz hiçbir şey yok.'' dedi.
Avrupa Parlamentosu'nda bugün Türkiye'ye Afrin'de terör örgütlerine yönelik operasyonunu durdurma çağrısı yapan bir karar tasarısını oylanacak
Makedonya Meclisi, muhalif milliyetçilerin itirazlarına rağmen Arnavutça'nın ülkede daha geniş bir şekilde kullanımına izin veren yasayı onayladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gürcistan ve Türkiye ile önemli projelere imza attıklarını belirterek "Şimdi daha büyük projeler hayata geçiriyoruz. 7 ülkeyi birleştiren Güney Gaz Koridoru ile Azerbaycan doğalgazı Avrupa’ya taşınacak" dedi.
Bakü'de 6.Küresel Bakü Forumu'na giden Başbakan Yıldırım, "(Yukarı Karabağ sorunu) Birçok uluslar arası örgüt, organizasyon bu haksızlığı kabul ettiği halde, bunun düzelmesi gerektiğini ifade ettiği halde maalesef bu konuda gerekli adımlar atılamamıştır. Eminim ki eninde sonunda hak yerini bulacaktır ve yanlış yapanlar bunun karşılığını bir şekilde görecektir" dedi
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından belgeleri yayımlanan Mossack Fonseca hukuk şirketi ay sonunda kapanacak
Kırgızistan Maliye Bakanlığı 31 Ocak 2018 itibariyle ülkenin kamu borcunun 4 milyar 624 milyon 810 bin dolara ulaştığını açıkladı
Macaristan-Sırbistan sınır kapısında polis ile sığınmacılar arasındaki arbedede gözaltına alınarak yargılanan Suriyeli Ahmed H,'nin 'terörizm' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi
Kazakistan’ın Demokrat Seçimi partisi “Kazakistan'daki devlet düzenini güç kullanarak değiştirmeyi amaçlayan radikal bir örgüt” olarak tanımlandı
Esed rejimi ve destekçileri, ablukada tuttuğu Doğu Guta'daki sivillere yönelik kimyasal silah saldırısı düzenledi
BMGK'nın, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere'nin talebi üzerine acil olarak toplandığı bildirildi
Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Mazyek'in ölüm tehdidi alması nedeniyle konsey, Köln'deki merkez bürosunu kapatma kararı aldı.
Irak Başbakanı İbadi, ülkede tehlike arz eden mezhepçilik ve ırkçılığı reddettiklerini söyledi.
ABD’de gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, ABD vatandaşı olan yetişkinlerin yüzde 74’ü İsrail’i Filistin’e karşı destekliyor.
ABD'de birçok eyalette silah karşıtı öğrenciler sokaklara çıkarak, ülkede silah erişiminin kısıtlanması ve yeni yasal düzenlemeler yapılması talebiyle Trump yönetimi ile Kongreye çağrıda bulundu.
Başbakan Yıldırım'ın Azerbaycan Başbakanı Rasizade ile görüşmesinde, Azerbaycan'ın FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye desteği için teşekkür edildi.
İsrail çeşitli bahanelerle Filistinlilere ait arazilere 'zorla el koymaya' devam ediyor.