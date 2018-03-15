İngiltere ve Rusya'dan 'ajan' atışması

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İngiltere, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesiyle ilgili acil toplantıya çağırdığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya'yı ''suikast girişiminde bulunmak ve yasadışı güç kullanarak uluslararası hukuku ihlal etmekle'' suçladı, iddiaları reddeden Rusya İngiltere'ye ortak soruşturma çağrısında bulundu.
BMGK, Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere'nin talebi üzerine acil toplandı.
İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, Rusya'yı Skripal ile kızı Yulia'ya ''suikast girişiminde bulunmak ve yasa dışı güç kullanarak uluslararası hukuku ihlal etmekle'' suçladı.
Rusya'nın ''devlet destekli suikastler yapma, diğer ülkelere müdahale etme, sivillerin hayatlarını gözardı etme geçmişi olduğunu'' belirten Allen, Rusya'nın Suriye'de de kimyasal silah kullanan rejimi ''defalarca koruyup kolladığını'' söyledi.
Rusya'nın ''pervasız eylemlerine'' karşı çıktıklarını ifade eden Allen, BM Güvenlik Konseyi'ne Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olması çağrısı yaptı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de İngiltere'deki sinir gazı kullanımından Rusya'yı sorumlu tutarak, Rusya'nın ''acımasız bir suç işlediğini'' söyledi.
ABD'nin Birleşik Krallık ile ''mutlak dayanışma'' içinde olduğunu ifade eden Haley ''Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalı.'' dedi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Skripal ve kızının zehirlenmesinin arkasında Rusya'nın olduğu iddialarını reddetti.
Nebenzia, İngiltere Başbakanı Theresa May'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektup ve konseyde yapılan açıklamaların Rusya'ya karşı ''sorumsuz ve tehditkar'' ifadeler içerdiğini ve bunun ''kabul edilemeyeceğini'' söyledi.
Nebenzia, ''Londra başkalarını suçlamadan önce kendi topraklarında neler olduğunu anlamalı, çünkü nezaketli insanlar öyle yapar... Bizim bu olayla hiçbir alakamız yok. Biz ortak soruşturmaya hazırız. Hiçbir şeyden korkumuz ve gizlediğimiz hiçbir şey yok.'' dedi.
BMGK, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere'nin talebi üzerine acil toplandı.
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