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Türkiye ve Dünya gündemi
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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Mart 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Mart 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi’yi ayrı ayrı kabul ederek görüşecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi’yi ayrı ayrı kabul edecek.

- Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Liseliler Destan Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00/17.00/18.00/14.00) 

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ile görüşecek.

(TBMM/11.00) 

3- Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da "6. Küresel Bakü Forumu"na katılacak.

(Bakü) 

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın Ataköy 5. Kısım Camisi'nden ikindi namazına müteakip düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

(İstanbul/16.38) 

5- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde "Üsküdar Belediyesi Yazar Okulu Sertifika Dağıtımı Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/15.30) 

2- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine destek için Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(Roma) 

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevlerine ilişkin kanun tasarısı görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik içeren kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00/10.00/13.00) 



EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ve Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Ödül Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/17.30/İstanbul/19.30) 

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tüketici Haftası Ödül Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00) 

3- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin iş gücü verilerini açıklayacak, "İstatistiklerle Yaşlılar 2017" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu, mart ayına ilişkin beklenti anketini ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. 

(Ankara/10.00/14.30)



DÜNYA DİPLOMASİ 

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı'na katılacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kazakistan'da Orta Asya ülkeleri Cumhurbaşkanları İstişare Toplantısı düzenlenecek.

(Astana) 

3- Birleşmiş Milletler bünyesinde "Haysiyeti Korumak ve Sorumluluğu Paylaşmak: Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı için Toplu Eylem Olağanüstü Bakanlar Konferansı" gerçekleştirilecek.

(Roma)


GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 161'i tutuklu 414 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Konya /10.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 29'u tutuklu 40 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 52 askerin yargılanması Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)


SPOR 

1- Basketbol THY Avrupa Ligi 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın Brose Bamberg takımıyla karşılaşacak.

(Bamberg/22.00) 

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları yapılacak.

3- Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devresi, İlbank-Çanakkale Belediyespor ve Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Seramiksan maçlarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/12.00/14.00) 

4- Efeler Ligi baraj etabı ikinci devresi, TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik_Beşiktaş ve İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(Afyonkarahisar/12.00/14.00) 



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