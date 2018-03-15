Esed rejiminden Doğu Guta'da kimyasal saldırı

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, ablukada tuttuğu Doğu Guta'da kimyasal silah saldırısı düzenlediği bildirildi.
Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, rejim güçlerinin abluka altındaki Doğu Guta'nın Hammuriye beldesindeki sivil yerleşimlere gece saatlerinde klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlediğini belirtti.
Sivil Savunma ekipleri, saldırı sonucu çoğu kadın ve çocuğun gazdan etkilendiğini ifade ederek, rejim ve destekçilerinin bölgeye yoğun saldırılar düzenlemesi ve yolların kapalı olması nedeniyle gazdan etkilenen sivillerin durumu ve sayısının henüz netleşmediğini duyurdu.
Doğu Guta'yı 12 Mart tarihinde 3 parçaya ayıran rejim güçleri, güney kısımda yer alan Hammuriye beldesini ele geçirmek için 7 Mart tarihinde de sivil yerleşim yerlerine zehirli gaz içerikli saldırılar düzenlemişti.
Rejim ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak, 19 Şubat tarihinden itibaren bölgeye yoğun saldırılar düzenliyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararına uymayan rejim güçleri, 3 Mart'ta Doğu Guta'ya kara harekatı başlatmıştı.
BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak “gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu geçen hafta, rejimin, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurmuştu.
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