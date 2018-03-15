09:38, 15 Mart 2018 Perşembe

TSK'dan Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine hava harekatı





TSK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 8 hedefi imha etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde PYD/PKK'ya ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor. Bu kapsamda, Hakurk ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgeleri ile bölgede görevli birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen örgüt mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Teröristlerce barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefi imha eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

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