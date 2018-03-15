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Orta Asya
09:43, 15 Mart 2018 Perşembe

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Kazakistan'da muhalif partilerden biri yasaklandı
Kazakistan'da muhalif partilerden biri yasaklandı

Kazakistan’ın Demokrat Seçimi partisi “Kazakistan'daki devlet düzenini güç kullanarak değiştirmeyi amaçlayan radikal bir örgüt” olarak tanımlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan mahkemesi muhalif siyasetçi Mukhtar Ablyazov'un 'Kazakistan’ın Demokrat Seçimi' Partisinin yasaklandığını açıkladı.

Mahkeme 13 Mart'ta açıkladı kararında Kazakistan’ın Demokrat Seçimi partisini “Kazakistan'daki devlet düzenini güç kullanarak değiştirmeyi amaçlayan radikal bir örgüt” olarak tanımladı.

Başsavcılık temsilcisi Erlan Abaev, 'Kazakistan'ın Demokrat Seçimi' Partisinin birkaç üyelesi hakkında 'sosyal nefret oluşturmak ve devlet düzenini güç kullanarak değiştirme iddiaları' ile ceza davası açıldı.

2009'dan beri yabancı ülkelerden birinde siyasi mülteci olarak yaşamakta olan Muhtar Ablyazov, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in baş muhaliflerinden biridir. Ablyazov Nisan 2017'de 'Kazakistan Demokrat Seçim Partisi'nin kurulduğu hakkında bir bildiri yayınlamıştı.

Kazakistan, Rusya ve Ukrayna Muhtar Ablyazov yaklaşık 5 milyar dolar parayı yasadışı elde ettiği gerekçesiyle uluslararası arama talebi yapmıştı.

Ablyazov ise suçlamaları reddederek iddiaları politik suçlamalar olarak değerlendiriyor



İlgili Konular Mukhtar Ablyazov Kazakistan
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