Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 500'ü aştı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3524 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk 24 kilometreye ulaştı
İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3524 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi
TSK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 8 hedefi imha etti
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü: "19 Mart'ta Washington'da gerçekleşecek toplantı ertelendi."
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Uran ve beraberindeki dernek üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve emeklilik konusunun hükümet programı içerisinde olduğunu bildirdi.
9 sivil toplum kuruluşunca yayınlanan ortak açıklamada, "İslam dini üzerinde oynanmaya çalışılan her oyunu bozmak ve menfi algıyı bertaraf etmek amirinden memuruna, erkeğinden kadınına her Müslümanın görevidir. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dinin anlaşılmasıyla ilgili dikkat çektiği ve 28 Şubat'ta da alışık olduğumuz manipülasyonları ifşa ettiği hususlar, bizlerin de hassas olduğu konulardır." ifadeleri kullanıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, ilahiyat fakültelerinin dekanları ve ilahiyat mezunu rektörlerle 23 Mart'ta Malatya'da düzenlenecek olan toplantıda bir araya gelip görüşecek
Bir süredir Türkiye'de de hizmet veren akıllı telefonlardan taksi çağırma uygulaması Uber, özellikle taksicilerin büyük şikayetleri ile karşılaştı. Uber, faaliyet gösterdiği birçok ülkede de vergi usulsüzlüğü, ticari dengeyi bozması ve güvenlik zaafiyeti yaratması gibi gerekçelerle gündeme geliyor.
Başaran Holding'e ait özel uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi, İstanbul'a getirildi
Çavuşoğlu ile basın toplantısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Suriye'de ABD'nin askeri üs kurma teşebbüsünde olduğunu biliyorum. Eminim ki ülkenin parçalanmasına yol açmak istiyorlar ve bunun için çeşitli yöntemlere başvuruyorlar. Çeşitli provokasyonlar hazırlanıyor" dedi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 6. Toplantısı'nda bir araya gelerek görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Temenni ederim ki akşama kadar inşallah Afrin tamamen düşmüş olur." dedi. Erdoğan, "34 yıllık terörle mücadelemizi şöyle hakkıyla ifade edebilecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok." sözleriyle yeni marş önerisinde de bulundu
Arızalanan ambulans uçak Trabzon'a acil iniş yaptı. Trabzon Havalimanı'nda, arızalanan ambulans uçağın acil iniş yapmasının ardından uçuşlar normale döndü.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3444 terörist etkisiz hale getirildi