10:07, 15 Mart 2018 Perşembe

Kırgızistan'ın devlet borcu 4,5 milyar doları geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırgızistan'ın geçen yılki kamu borçları 111.81 milyon dolar arttı. Şu anda devletin 4 milyar 139 milyon 280 bin dolar dış borcu var. Bu borcun yüzde 41,3'ü Çin İhracat-İthalat Bankası'ndan alındı.

Kırgızistan'ın Çin’in diğer mali kaynaklarından aldığı borç 1 milyar 635 milyon dolar, iç borcu ise 485 milyon 450 milyon dolardır.

Daha önce, Global Development örgütü Kırgızistan'ı Çin'den en çok borç alan sekiz ülkeden biri olarak değerlendirmişti.

Bu listede Kırgızistan, Cibuti, Laos, Maldivler, Moğolistan, Karadağ, Pakistan ve Tacikistan yer almaktadır.