11:09, 15 Mart 2018 Perşembe

Başbakan Bakü'de Karabağ sorununa değindi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince "Katılımcı Toplumlar Oluşturmak İçin Farkları Azaltmak" temasıyla düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu'nun açılışında bir konuşma yaptı.

Yukarı Karabağ sorununun yıllardan beri Azerbaycan'ın kanayan yarası olduğuna işaret eden Yıldırım, "Topraklarının yüzde 20'si haksız bir şekilde işgal edilmiş, bir milyondan fazla insan evsiz, barksız, mülteci konumuna düşmüştür. Birleşmiş Milletler, AGİT, birçok uluslar arası örgüt, organizasyon bu haksızlığı kabul ettiği halde, bunun düzelmesi gerektiğini ifade ettiği halde maalesef bu konuda gerekli adımlar atılamamıştır. Eminim ki eninde sonunda hak yerini bulacaktır ve yanlış yapanlar bunun karşılığını bir şekilde görecektir." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, küresel meselelere önemli çözümler sunan ve dünyadan birçok siyasetçiyi, bilim adamını, uzmanı bir araya getiren Bakü Küresel Forumu'nun etkinliklerinden birine Türkiye olarak ev sahipliği yapmak istediklerini açıkladı.