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Aliyev: 7 ülkeyi birleştiren Güney Gaz Koridorunu yapıyoruz
Aliyev: 7 ülkeyi birleştiren Güney Gaz Koridorunu yapıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gürcistan ve Türkiye ile önemli projelere imza attıklarını belirterek "Şimdi daha büyük projeler hayata geçiriyoruz. 7 ülkeyi birleştiren Güney Gaz Koridoru ile Azerbaycan doğalgazı Avrupa’ya taşınacak" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bakü’de, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Katılımcı Toplumlar Oluşturmak İçin Farkları Azaltmak" başlıklı açılış oturumunda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, amaçlarının istikrar, güvenlik ve birlikte yaşamanın güçlendirilmesi olduğunu vurguladı.

Aliyev, "Hoşgörü bizim hayat tarzımızdır. Çok kültürlü toplumuz. Herkes ülkemizde mutlu şekilde yaşıyor. Tecrübemizi dünya ile paylaşmaya hazırız." dedi.

Enerji projelerine değinen Aliyev, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gürcistan ve Türkiye ile önemli projelere imza attık. Şimdi daha büyük projeler hayata geçiriyoruz. 7 ülkeyi birleştiren Güney Gaz Koridorunu yapıyoruz. Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir proje. Bu proje ile Azerbaycan doğalgazı Avrupa’ya taşınacak. Bu sene TANAP’ın açılışını yapacağız. Her şey plana uygun devam ediyor. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasındaki iş birliği sadece ülkelerimiz için değil, bölge için önem taşıyor.”

Ekim 2017’de açılışını yaptıkları Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun Asya ve Avrupa arasındaki en kısa taşıma güzergahı olduğuna dikkati çeken Aliyev, “Artık 6 ay geçti ve projeye ilgi büyük. Kullanım giderek artıyor. Bu projenin sadece taşıma süresi değil maliyet açısından da uygun olması için çalışmalıyız.” dedi. Aliyev, Azerbaycan’ın da ortak olduğu uluslararası projelerle ülkesinin Avrupa ile Asya arasında medeniyet köprüsü oluşturduğunu ifade etti.

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN ÇATIŞMASI VE DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorununa ilişkin Aliyev, Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sinin işgal altında olduğunu, Hocalı bölgesinde Ermenilerce katliam yapıldığını hatırlattı. Ermenistan’ın Hocalı’da insanlık suçu işlediğini vurgulayan Aliyev, sözlerine şöyle devam etti:

"Karabağ ezeli Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycanlılar yüzyıllar boyu bu topraklarda yaşadılar. Şimdi bizim dini ve kültürel anıtlarımız tamamen tahrip edilmiştir. Sorun uluslararası hukuk kurulları ve BMGK kararları çerçevesinde çözülmelidir. BMGK kararları maalesef 20 yıldan fazla süredir uygulanmıyor ve Ermenistan işgale son vermiyor. Uluslararası hukuk bizden yana. Sorun çözülmüyor çünkü Ermenistan işgale son vermek istemiyor. Mevcut statüko kabul edilemez. Bu böyle devam edemez. Fransa, Rusya ve ABD yöneticileri de böyle düşünüyor. Ermenistan ordusu derhal işgal ettiği bölgeleri terk etmelidir."

Azerbaycan'ın Ermenistan'la yaşadığı savaşa rağmen kalkınmaya devam ettiğine dikkati çeken Aliyev, işsizlik ve yoksulluk oranının yüzde 5 olduğunu bildirdi. Tüm adımlarını siyasi ve ekonomik bağımsızlık için attıklarını söyleyen Aliyev, son 15 yılda ülkeye yarısı yerli, yarısı yabancı 230 milyar dolar yatırım yapıldığını kaydetti.



İlgili Konular Aliyev 6. Bakü Küresel Forumu Azerbaycan
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