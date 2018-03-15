11:14, 15 Mart 2018 Perşembe

Makedonya Meclisi'nden Arnavutça'ya onay

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Makedonya meclisi, muhalefetteki Makedon milliyetçilerinin oylamayı engellemeye yönelik çabalarına rağmen dün, Arnavutça'nın daha geniş bir şekilde kullanımına izin veren bir yasayı onayladı.

Makedonya meclisini uzun süredir meşgul eden “Dillerin Kullanımı Yasası” dünkü oturumda VMRO DPMNE’nin değişiklik önerileri görüşülmeden 64 evet oy- çekimser ve karşı oy olmadan kabul edildi.

QHA'da yer alan habere göre yasa, iktidardaki Sosyal Demokratlar ile ülkedeki etnik Arnavutları temsil eden partilerin de aralarında bulunduğu küçük koalisyon ortaklarının koalisyon anlaşmasının önemli bir parçası durumunda bulunuyor.

Makedonya Parlamentosu yasayı daha önce bir kez daha onaylamıştı ancak milliyetçi İç Makedon Devrimci Örgütü - Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi'nin (VMRO-DPMNE) yakın müttefiki olan Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek imzalamayı reddetmişti.