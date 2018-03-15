AP'de Afrin operasyonu karşıtı karar tasarısı oylanacak

Başbakan Bakü'de Karabağ sorununa değindi

Bakü'de 6.Küresel Bakü Forumu'na giden Başbakan Yıldırım, "(Yukarı Karabağ sorunu) Birçok uluslar arası örgüt, organizasyon bu haksızlığı kabul ettiği halde, bunun düzelmesi gerektiğini ifade ettiği halde maalesef bu konuda gerekli adımlar atılamamıştır. Eminim ki eninde sonunda hak yerini bulacaktır ve yanlış yapanlar bunun karşılığını bir şekilde görecektir" dedi