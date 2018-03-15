12:11, 15 Mart 2018 Perşembe

Libya açıklarında 121 kaçak göçmen kurtarıldı





Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, Tunus sınırındaki Ebu Kemmaş bölgesi açıklarında 121 kaçak göçmeni kurtardığını açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Libya Deniz kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Ebu Kemmaş bölgesinin 16 mil açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin motorunun arızalanması sonucu aralarında 24 kadın ve çocuğunda olduğu 121 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada, kaçak göçmenlerin Trablus deniz üssüne götürüldüğü, burada kendilerine sunulan sağlık hizmeti ve insani yardımın ardından Trablus'taki göçle mücadele birimine teslim edildikleri dile getirildi. Açıklamada, kurtarılan göçmenlerin farklı Afrika ülkeleri vatandaşı olduğu kaydedildi. Deniz kuvvetleri dün de ülkenin batı sahili açıklarında 119 kaçak göçmenin kurtarıldığını duyurmuştu. Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

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