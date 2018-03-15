Filipinler UCM'den çekilmeye hazırlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyeliğine son vermeyi planladığını açıkladı.
BBC'de yer alan habere göre, Duterte, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı UCM'nin, şubat ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlediği iddialarına yönelik ön soruşturma başlatmasının ardından mahkeme üyeliğinden çekilmeyi planladığını kaydetti.
Duterte, yaptığı 15 sayfalık açıklamada, UCM'nin Filipinler'e karşı "siyasi bir araç" olarak kullanıldığının aşikar olduğunu ileri sürerek BM'nin kendisine ve hükümetine "asılsız, benzeri görülmemiş ve ölçüyü aşan saldırılarda" bulunduğunu savundu.
Açıklamada, UCM'den ayrılma kararına, mahkemenin başlattığı ön soruşturmayla "kanuni prosedürün ve masumiyet karinesinin ihlal edilmesi" gerekçe gösterildi.
Duterte, gelecek nesilleri korumak için uyuşturucu baronlarına ve satıcılarına karşı yürütülen polis operasyonları sırasında meydana gelen ölümlerde kasıt olmadığını vurguladı.
Duterte hakkındaki ön soruşturma kararı, Filipinli avukat Jude Sabio'nun geçen yıl UCM'ye devlet başkanıyla ilgili iddiaları içeren 77 sayfalık rapor sunmasının ardından alınmıştı.
Sabio, Duterte'nin 1988'de Davos'un belediye başkanı seçilmesinden bu yana yürüttüğü uyuşturucuyla mücadelede "yargısız infazda bulunduğuna ve toplu cinayet işlediğine" dair delilleri UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'ya iletmişti. Resmi istatistiklere göre, Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermesi sonucu yaklaşık 4 bin şüpheli, güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Sabio, bu sayının aslında 8 binden fazla olduğunu ileri sürüyor.
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Duterte'nin UCM'den ayrılacağını açıklamasına karşın bu süreç yaklaşık bir yıl sürüyor. Roma Statüsü'ne göre üye ülke ancak hükümetinin BM Genel Sekreteri'ne resmen başvurması durumunda UCM'den çekilebiliyor. Yaklaşık bir yıl sonra yürürlüğe giren çekilme kararı, ülkenin halihazırda devam eden soruşturmalarla ilgili iş birliği yapma taahhüdünü etkilemiyor.
Kenya, iç işlerine müdahale etmekle suçladığı UCM'den çekilen ilk ülke olmuştu.
UCM, İtalya'nın başkenti Roma'da 15 Haziran-17 Temmuz 1998'de BM'nin girişimiyle toplanan konferansta alınan kararlar ve kabul edilen statüyle kuruldu. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM, soykırım, insanlık karşıtı suçlar, savaş suçları gibi iddiaları inceliyor.
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