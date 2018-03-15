Ahmedinejad'dan İran yargısına yolsuzluk suçlaması

Ahmedinejad, kendisine yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" adlı internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, yardımcısının tutuklanmasına "utanç verici" diyerek tepki gösterdi.
Ayetullah Sadık Laricani'nin başkanlığını yaptığı "Yargı Erki" yetkililerini yolsuzluk yapmakla suçlayan ve "yasal yeterlilikten yoksun" olarak nitelendiren Ahmedinejad, ülkedeki tüm siyasi kanatları da "halkın çıkarı için değil, kendi sultalarını kurmak için çalışmakla" suçladı.
"İran'ın devrimci, mümin ve fedakar bir evladı" olduğunu söylediği Bakayi'nin mahkeme sürecini "utanç verici" ve "ucuz bir gösteri" olarak nitelendiren Ahmedinejad, mahkeme kararının Bakayi'nin yargılanma süreci tamamlanmadan aylar önce verildiğini öne sürdü.
"Halkın hakkını savunmak ve adaleti tesis etmesi gereken Yargı Erki, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor." diyen Ahmedinejad, tutuklanarak cezaevine konulan yardımcısının can güvenliğinden hükümet yetkililerinin sorumlu olduğunu söyledi.
Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığındaki 10'uncu kabine döneminde "yolsuzluğa karıştığı" gerekçesiyle gözaltına alınan ve geçen yıl 9 Temmuz'da cezaevine konulan Bakayi, açlık grevi nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 26 Temmuz 2017'de yaklaşık 5 milyon dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Tahran Adliyesi Genel Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, 13 Mart Salı günü yaptığı açıklamada İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad döneminin cumhurbaşkanı yardımcısı Bakayi'nin, 15 yıl hapis ve kırbaç cezasına mahkum olduğunu duyurmuştu. Kararın ardından Bakayi, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
Bakayi, tutuklanmadan önce 8 Mart'ta şahsi Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili bazı belgeler yayımlamıştı.
Mahkemenin kendisini "bazı Afrika ülkelerinin liderlerine dağıtılmak üzere Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aldığı yaklaşık 3,5 milyon avroyu zimmetine geçirmekle" suçladığını belirten Bakayi, "Devrim Muhafızları yetkililerinden kesinlikle herhangi bir para almadığını" ifade etmişti.
Bakayi, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye bir mektup göndererek Afrikalı liderlere sağlanan 3,5 milyon avro değerindeki parayı zimmetine geçirdiği şeklindeki iddiaların doğru olmadığını açıklamasını talep ettiğini ileri sürmüştü.
Devrim Muhafızları Ordusu ise salı günü yayımladığı basın açıklamasıyla eski cumhurbaşkanı yardımcısının "mektup" iddiasını yalanlamıştı.
Etiyopya hükümeti, Somali'nin merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan liman işletmecisi DP World şirketini ülkeden çıkarma kararıyla ilgili olarak "Bu, Somali'nin kendi problemi." değerlendirmesinde bulundu.
Avusturya polisi, ülkede PKK yandaşlarının Türk kurumlarına yönelik olası saldırılarına karşı alarm seviyesini kırmızıya çıkardı
İngiliz hükümeti dün Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Bugünde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eski Rus ajanı Skripal ile kızının zehirlenmesine ilişkin Rusya'yı sorumlu tuttuğunu belirterek, almayı düşündükleri tedbirleri gelecek günlerde açıklayacağını belirtti
IGMG Genel Sekreteri Altaş, "(PKK terör örgütü) Bu örgüt mensuplarının 'özgürlük savaşçısı', 'aktivist' veya 'milis' olarak nitelendirilmeleri bu saldırıların hayat bulmasına yarayan ortamı beslemektedir" dedi
Libya Zuvvara kenti açıklarında Ferva Adası'na 8 mil uzakta bekleyen bir petrol tankeri, sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu
Başkent Kigali'nin en büyük camilerinin yer aldığı Nyarugenge bölgesinde camilerin hoparlör kullanması yasaklandı
Devlet Başkanı Sirisena, Müslümanlara yönelik saldırıların ardından koyulan Facebook yasağının derhal kaldırılması talimatını verdi
Afrin'de sivillerin çıkışına engel olmak için yollarına patlayıcı tuzaklayan ve biri bebek ikisi çocuk 4 sivilin ölümüne neden olan YPG/PKK'lılardan birinin yaralı yakalanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi
İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizi büyüyor. İngiltere'nin dün 23 Rus diplomatı sınırdışı edeceğini duyurmasından sonra bugün de Rusya'dan, "İngiliz diplomatları kısa süre içinde sınırdışı edeceğiz" açıklaması geldi
Gazze'de düzenlenen oturma eyleminde onlarca Filistinli UNRWA'ya uluslararası finansal desteğin devam etmesini istedi
İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yardımcısı Bakayi'nin "yolsuzluk" suçundan 15 yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırılmasının ardından yargı mensuplarını "yolsuzluk yapmakla" suçladı
Duterte, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı UCM'nin, şubat ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlediği iddialarına yönelik ön soruşturma başlatmasının ardından mahkeme üyeliğinden çekilmeyi planladığını kaydetti.
Japonya'da mahkeme, 2011'deki depremde Fukuşima Daiiçi Nükleer Santrali'nde meydana gelen kaza nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan mağdurlara Japon hükümetini ve operatör şirket TEPCO'nun 110 milyon yen tazminat ödemesine karar verdi
Arnavutluk'ta yaşayan Çamerya Arnavutları, istek ve haklarının yerine getirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürüyor
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, Tunus sınırındaki Ebu Kemmaş bölgesi açıklarında 121 kaçak göçmeni kurtardığını açıkladı.
Avrupa Parlamentosu'nda bugün Türkiye'ye Afrin'de terör örgütlerine yönelik operasyonunu durdurma çağrısı yapan bir karar tasarısını oylanacak