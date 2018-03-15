14:31, 15 Mart 2018 Perşembe

Afrin'de sivillere tuzak kuran YPG/PKK'lı yakalandı





Afrin'de sivillerin çıkışına engel olmak için yollarına patlayıcı tuzaklayan ve biri bebek ikisi çocuk 4 sivilin ölümüne neden olan YPG/PKK'lılardan birinin yaralı yakalanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'in Kurayriyah köyündeki sivillerin çıkışına engel olmak amacıyla yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP), 36 sivilin içinde bulunduğu kamyonetin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu biri bebek, ikisi çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden E.A. (29), güvenlik güçlerinin takibiyle yakalandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait insansız hava aracı (İHA) tarafından kaydedilen görüntülerde, beyaz poşetlerdeki patlayıcıları taşıyan terörist olduğu tespit edilen E.A. (29), Türkiye'ye getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Terörist E.A'nın ifadesinde, yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'den yasa dışı yollarla Suriye'nin Afrin bölgesine giderek silahlı YPG'ye katıldığını söyledi. Bu süreçte örgüt içerisinde çeşitli silahlı eğitimler aldığını belirten E.A, Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için yollarını bombalarla tuzaklama olayında yer alan teröristlerden biri olduğunu da itiraf etti.

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