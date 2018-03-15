14:57, 15 Mart 2018 Perşembe

Libya açıklarında "kaçak petrol tankeri" operasyonu





Libya Zuvvara kenti açıklarında Ferva Adası'na 8 mil uzakta bekleyen bir petrol tankeri, sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Libya'nın kuzeybatısındaki Zuvvara kenti açıklarında, ülkeden kaçak petrol taşıma hazırlığında olan bir tankerin ele geçirildiği bildirildi. Libya Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada Zuvvara kenti açıklarındaki Ferva Adası'na 8 mil uzakta bekleyen bir petrol tankerinin, sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, tankerin ülkeden petrol kaçırmak üzere hazırlık yaptığı kaydedildi. Ülke karasularına giriş için resmi işlemlerini yaptırmadığı ortaya çıkan Lamare adlı geminin Togo bandıralı, içindeki 8 personelin de Yunan uyruklu olduğu ifade edildi. Libya'da yaşanan güvenlik krizi ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle ülkenin zengin petrol kaynakları çeşitli şekillerde bu tür yağmalara maruz kalıyor. Son olarak Libya Deniz Kuvvetleri 30 Nisan'da ele geçirdiği Ukrayna ve Togo bandıralı iki petrol tankerinde ülkeden gayrimeşru yollarla petrol kaçırıldığını ortaya çıkarmıştı. Petrol kaçakçılığının ülke petrolünün iç piyasaya oldukça ucuza verilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

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