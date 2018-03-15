Libya açıklarında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Libya'nın kuzeybatısındaki Zuvvara kenti açıklarında, ülkeden kaçak petrol taşıma hazırlığında olan bir tankerin ele geçirildiği bildirildi.
Libya Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada Zuvvara kenti açıklarındaki Ferva Adası'na 8 mil uzakta bekleyen bir petrol tankerinin, sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, tankerin ülkeden petrol kaçırmak üzere hazırlık yaptığı kaydedildi.
Ülke karasularına giriş için resmi işlemlerini yaptırmadığı ortaya çıkan Lamare adlı geminin Togo bandıralı, içindeki 8 personelin de Yunan uyruklu olduğu ifade edildi.
Libya'da yaşanan güvenlik krizi ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle ülkenin zengin petrol kaynakları çeşitli şekillerde bu tür yağmalara maruz kalıyor.
Son olarak Libya Deniz Kuvvetleri 30 Nisan'da ele geçirdiği Ukrayna ve Togo bandıralı iki petrol tankerinde ülkeden gayrimeşru yollarla petrol kaçırıldığını ortaya çıkarmıştı. Petrol kaçakçılığının ülke petrolünün iç piyasaya oldukça ucuza verilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.
Etiyopya hükümeti, Somali'nin merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan liman işletmecisi DP World şirketini ülkeden çıkarma kararıyla ilgili olarak "Bu, Somali'nin kendi problemi." değerlendirmesinde bulundu.
Avusturya polisi, ülkede PKK yandaşlarının Türk kurumlarına yönelik olası saldırılarına karşı alarm seviyesini kırmızıya çıkardı
İngiliz hükümeti dün Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Bugünde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eski Rus ajanı Skripal ile kızının zehirlenmesine ilişkin Rusya'yı sorumlu tuttuğunu belirterek, almayı düşündükleri tedbirleri gelecek günlerde açıklayacağını belirtti
IGMG Genel Sekreteri Altaş, "(PKK terör örgütü) Bu örgüt mensuplarının 'özgürlük savaşçısı', 'aktivist' veya 'milis' olarak nitelendirilmeleri bu saldırıların hayat bulmasına yarayan ortamı beslemektedir" dedi
Libya Zuvvara kenti açıklarında Ferva Adası'na 8 mil uzakta bekleyen bir petrol tankeri, sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu
Başkent Kigali'nin en büyük camilerinin yer aldığı Nyarugenge bölgesinde camilerin hoparlör kullanması yasaklandı
Devlet Başkanı Sirisena, Müslümanlara yönelik saldırıların ardından koyulan Facebook yasağının derhal kaldırılması talimatını verdi
Afrin'de sivillerin çıkışına engel olmak için yollarına patlayıcı tuzaklayan ve biri bebek ikisi çocuk 4 sivilin ölümüne neden olan YPG/PKK'lılardan birinin yaralı yakalanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi
İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizi büyüyor. İngiltere'nin dün 23 Rus diplomatı sınırdışı edeceğini duyurmasından sonra bugün de Rusya'dan, "İngiliz diplomatları kısa süre içinde sınırdışı edeceğiz" açıklaması geldi
Gazze'de düzenlenen oturma eyleminde onlarca Filistinli UNRWA'ya uluslararası finansal desteğin devam etmesini istedi
İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yardımcısı Bakayi'nin "yolsuzluk" suçundan 15 yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırılmasının ardından yargı mensuplarını "yolsuzluk yapmakla" suçladı
Duterte, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı UCM'nin, şubat ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlediği iddialarına yönelik ön soruşturma başlatmasının ardından mahkeme üyeliğinden çekilmeyi planladığını kaydetti.
Japonya'da mahkeme, 2011'deki depremde Fukuşima Daiiçi Nükleer Santrali'nde meydana gelen kaza nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan mağdurlara Japon hükümetini ve operatör şirket TEPCO'nun 110 milyon yen tazminat ödemesine karar verdi
Arnavutluk'ta yaşayan Çamerya Arnavutları, istek ve haklarının yerine getirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürüyor
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, Tunus sınırındaki Ebu Kemmaş bölgesi açıklarında 121 kaçak göçmeni kurtardığını açıkladı.
Avrupa Parlamentosu'nda bugün Türkiye'ye Afrin'de terör örgütlerine yönelik operasyonunu durdurma çağrısı yapan bir karar tasarısını oylanacak